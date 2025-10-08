Uno Santa Fe | Ovación | Boca

8 de octubre 2025 · 15:04hs
Cavani tiene una sobrecarga en Boca y se perdería el partido ante Barracas Central

El delantero uruguayo de Boca, Edinson Cavani, culminó el entrenamiento con una sobrecarga que pone en duda su presencia ante Barracas Central el sábado por la duodécima fecha del Grupo A del Torneo Clausura.

Tras lo que fue la goleada por 5-0 sobre Newell's el pasado domingo, el Xeneize retomó los entrenamientos el martes aún bajo la conducción del ayudante de campo Claudio Úbeda, a la espera de la reaparición de Miguel Ángel Russo que sigue haciendo reposo en su casa.

En esta práctica, el delantero charrúa volvió a entrenar a la par del grupo y todo indicaba que iba a ser titular el sábado ante el Guapo en el estadio Claudio Fabián Tapia pero el futbolista de 38 años terminó con una sobrecarga que le impediría estar pesente en dicho compromiso.

Otra vez mala pata para Cavani en Boca

Sin embargo, desde el cuerpo técnico esperan poder verlo entrenar este miércoles por la tarde y analizar la ínfima posibilidad de que pueda jugar ante Barracas Central. Desde su llegada a Boca a mediados de 2023, Cavani se perdió 28 partidos por lesión.

Otro jugador que pareciese ser que no estará disponible ante el equipo rojiblanco es el defensor Lucas Blondel que, nuevamente, pidió bajar a jugar con la Reserva esta noche ante Belgrano en el predio que el club posee en Ezeiza.

El ex Tigre perdió considerablemente terreno desde la llegada de Russo y, hace dos semanas, solicitó bajar a jugar con Reserva y disputó la totalidad del encuentro ante Newell's en Ezeiza, algo que posiblemente se repita esta noche ante el Pirata.

