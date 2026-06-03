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El ahora famoso Tim Payne, sobre Argentina: "Conozco a Boca y River"

El neozelandés Tim Payne volvió a ser protagonista en la previa del Mundial 2026, esta vez por una inesperada aparición en un canal de streaming argentino

3 de junio 2026 · 16:27hs
El ahora famoso Tim Payne, sobre Argentina: Conozco a Boca y River

El neozelandés Tim Payne volvió a ser protagonista en la previa del Mundial 2026, esta vez por una inesperada aparición en un canal de streaming argentino. El lateral de Nueva Zelanda atendió en vivo una llamada telefónica y habló por primera vez sobre el fenómeno viral que lo convirtió en uno de los futbolistas más populares entre los argentinos en las últimas semanas.

• LEER MÁS: Quién es Tim Payne: de ser el futbolista menos conocido del Mundial a explotar en las redes

Los conductores del programa decidieron contactarlo durante una transmisión y, para sorpresa de todos, el defensor respondió.

Durante la charla, Payne reconoció que todavía intenta comprender el impacto que tuvo su repentina fama en las redes sociales, donde pasó de tener apenas unos miles de seguidores a acumular millones gracias al apoyo de usuarios argentinos. “Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo”, expresó el futbolista de 32 años.

Además, Payne se refirió al presente de Nueva Zelanda, que llega al Mundial tras caer 4-0 frente a Haití en un amistoso: “No fue nuestra mejor actuación, pero estamos entrenando y preparándonos para el Mundial, que es el torneo más importante del mundo”, afirmó.

La revelación de Tim Payne

Uno de los momentos más comentados llegó cuando le preguntaron qué conocía de Argentina. Su respuesta fue tan breve como contundente: “Conozco a Boca. También a River.” La frase rápidamente se viralizó y generó repercusión entre los hinchas argentinos.

Tim Payne Mundial Boca
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