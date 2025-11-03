Central Córdoba desea trepar a la cima de la zona A ante un golpeado Racing

Central Córdoba, que tiene la chance de volver a la punta de la Zona A, recibirá a Racing, que viene de ser eliminado de la Libertadores, desde las 19.

Central Córdoba y Racing chocan este lunes en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 19 horas de la Argentina en el Estadio Alfredo Terrera. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Ferroviario” busca una victoria que lo vuelva a colocar como líder del grupo, mientras que la “Academia”, golpeada por la eliminación de la Copa Libertadores, busca meterse en zona de playoffs.

Probables formaciones de Central Córdoba vs Racing

Central Córdoba: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas confirme el armado. DT: Omar De Felippe.

Racing: Aún el entrenador no comunicó la posible formación que jugará el partido, se espera que en las próximas horas confirme el armado. DT: Gustavo Costas.