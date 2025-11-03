Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro destacó el "cambio de actitud" de Milei y el nuevo Gabinete

El gobernador se mostró expectante con el nuevo perfil del gobierno nacional que tiene nuevos nombres para interactuar con las provincias

3 de noviembre 2025 · 12:36hs
Pullaro destacó el cambio de actitud de Milei y el nuevo Gabinete

José Busiemi

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó el “cambio de actitud” del presidente Javier Milei luego de las elecciones nacionales que lo vieron triunfador que se completó con un retoque en el gabinete con Diego Santilli como ministro interlocutor con las provincias para avanzar con reformas legislativas.

Vemos importantes los cambios, lo vemos con mucha expectativa. Sobre todo el cambio de actitud del gobierno pasadas las elecciones: convocó a 20 jurisdicciones para debatir temas importantes para el país que le puede venir muy bien a nuestra provincia”, sostuvo Pullaro en ronda de prensa.

A la ahora de profundizar, sostuvo que debe avanzarse en una reforma laboral que tenga una “mirada pyme para poder emplear más personas que están en lo informal a lo formal”.

Pullaro y las reformas

También se vio expectante de una reforma tributaria. “Las provincias y Nación deben tener baja de impuesto pero para eso tiene que haber crecimiento económico, y, en función del sostenimiento de obras y servicios, va a venir la baja de impuestos sobre todo de los regresivos como el impuesto al cheque y retenciones”. “Nosotros vamos a evaluar los diferentes tributos que hay en Santa Fe. Y trabajar fuertemente para sacar a la Argentina adelante”, finalizó.

El gobernador marcó la misma línea de la semana pasada en la previa a la reunión con el resto de los gobernadores. “Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y las reformas que hay que llevar adelante como la laboral, impositiva”, dijo entonces.

Luego de la reunión, el gobernador santafesino le dijo a La Capital: “Fue una reunión muy amena, muy cordial”. “Siempre vamos a apostar a que a la Argentina le vaya bien, porque eso significa que a la provincia le vaya bien. Evaluaremos los proyectos y vamos a discutir, pero si estamos de acuerdo vamos a acompañar”, señaló el jefe de la Casa Gris.

Milei y su gabinete

El presidente Javier Milei reunió este lunes por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e inicia la segunda etapa de su gestión. Se trató de la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete y Diego Santilli como ministro del Interior, en reemplazo de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, respectivamente.

Santilli habló sobre su nuevo rol en el Gabinete a solo una semana de haber ganado las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. “Trabajamos en la agenda de extraordinarias y ordinarias a largo plazo. Los temas prioritarios de presupuesto, la modernización laboral, la reforma fiscal para bajar impuestos y el nuevo código penal. Esa es, si se quiere, la agenda de corto para extraordinarias”, dijo este lunes por la mañana.

Pullaro Milei Gabinete
