Central fue pura impotencia y no pudo romper el cero ante Atlético Tucumán

Atlético se animó a jugar de a ratos y mostró buenas combinaciones de sus volantes y delanteros como la jugada de los 24 minutos, que terminó con un remate apenas alto de Coronel.

Central respondió a los 26 minutos con una buena jugada por la izquierda en la que O'Connor habilitó a Campaz, cuyo centro terminó en un rebote que Bianchi metió de cabeza y Malcorra entró solo, pero la pelota le quedó alta y para la derecha y la tiró alta, desde el borde del área chica, en la segunda llegada local más clara.

La visita respondió a los 38 minutos con un buen contrataque de Tesuri, Estigarribia y Coronel desde la derecha hacia el medio, que Carrera terminó con un remate muy alto.

Ambos equipos volvieron a tener una jugada clara: Central, un zurdazo apenas desviado de Giaccone cerca del poste derecho, a los 39 minutos, y Atlético, un cabezazo apenas desviado de Coronel, a los 44 minutos.

El complemento tuvo un desarrollo parejo, con un mejor juego visitante en la primera mitad aunque su llegada más clara fue un buen derechazo de Adrián Sánchez, que Broun contuvo en dos tiempos, a los 7 minutos.

El árbitro Leandro Rey Hilfer omitió amonestar a tres jugadores visitantes en faltas de tarjeta: De La Fuente sobre Campaz, Carrera sobre Giaccone y Sánchez contra Malcorra, hasta que a los 24 minutos le mostró la segunda amarilla a Carrera por una falta sobre Toledo en la mitad de la cancha-

Los anfitriones dispusieron así de más de 25 minutos con un jugador más, pero no pudo traducir ese dominio en situaciones de peligro, al extremo que no generó una sola llegada clara.

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Broun; Ismael Cortez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz y Tomás O'Connor; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Octavio Bianch. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Francisco Flores, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi.

Cambios en el segundo tiempo: 14' Luca Martínez Dupuy por Bianchi (C); 27' Alejandro Toledo por Kevin Ortiz (C) y Ramiro Ruiz Rodríguez por Coronel (AT); 35' Francesco Lo Celso por O'Connor (C) y Maximiliano Lovera por Giaccone (C); 37' Bautista Kociubinski por Estigarribia (AT) y 45' Tomás Castro por Tesuri (AT).

Amonestados: Kevin Ortiz y Quintana (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 24' expulsado Carrera (AT).

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.