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A dos semanas de su inauguración, vandalizaron la remodelada avenida Aristóbulo del Valle: robaron farolas y cortaron cables

El ataque ocurrió sobre el paseo central del tramo comprendido entre 12 de Infantería y Larrea, habilitado el pasado 11 de julio. Sustrajeron más de diez luminarias y provocaron apagones generalizados.

27 de julio 2026 · 20:49hs
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A dos semanas de su inauguración

A dos semanas de su inauguración, vandalizaron la remodelada avenida Aristóbulo del Valle: robaron farolas y cortaron cables

Apenas 15 días duró intacta la puesta en valor de uno de los corredores comerciales y de movilidad más importantes del norte santafesino. La remodelación del cantero central de la avenida Aristóbulo del Valle, inaugurada formalmente el pasado 11 de julio, sufrió un grave hecho de vandalismo y robo de infraestructura que dejó a oscuras varios tramos de la traza.

El daño fue detectado a partir del reclamo de vecinos y comerciantes, y posteriormente constatado en el sector comprendido entre las calles 12 de Infantería y Larrea. En ese trayecto, delincuentes sustrajeron más de diez farolas del paseo peatonal y cortaron el cableado subterráneo y aéreo, interrumpiendo el suministro eléctrico de gran parte de las nuevas columnas.

LEER MÁS: Quedó inaugurado el nuevo cantero central de Aristóbulo del Valle: bicisenda, iluminación LED y nuevos espacios de encuentro

A dos semanas de su inauguraci&oacute;n, vandalizaron la remodelada avenida Arist&oacute;bulo del Valle: robaron farolas y cortaron cables

A dos semanas de su inauguración, vandalizaron la remodelada avenida Aristóbulo del Valle: robaron farolas y cortaron cables

"Hace varios días que no hay luz, más o menos desde Javier de la Rosa hasta Larrea. Arrancaron las farolas y los cables. Es una lástima porque es un espacio muy lindo, pero falta mucho respeto y cultura", subrayó Eduardo, barrendero de la avenida Aristóbulo del Valle.

Cables expuestos y sectores a oscuras

El relevamiento sobre la calzada central dejó al descubierto el nivel de daño provocado en el mobiliario urbano recién instalado: en múltiples columnas directamente faltan los artefactos LED, mientras que en otros tramos el sistema quedó fuera de servicio debido al corte violento de los conductores eléctricos.

Además de la falta de visibilidad en horarios nocturnos —lo que genera inseguridad tanto para peatones como para quienes utilizan la nueva ciclovía—, la presencia de cables sueltos y conductores expuestos encendió las alarmas por el riesgo latente de descargas eléctricas o accidentes en la vía pública.

Golpe a las obras de puesta en valor urbano

La intervención en Aristóbulo del Valle forma parte del programa integral del Municipio para la recuperación y jerarquización de grandes avenidas de la ciudad, en línea con los trabajos ejecutados en Bulevar Gálvez, Avenida Juan José Paso y la Costanera. La obra había sumado senderos peatonales, señalización, bicisendas y un sistema de iluminación diseñado para revalorizar el centro comercial a cielo abierto.

Frente al deterioro provocado a días del corte de cintas, las áreas operativas del municipio evalúan las tareas de reposición del cableado y reposición de los artefactos dañados, al tiempo que vecinos solicitan mayor presencia policial y monitoreo preventivo en el cantero central para evitar que los robos se reiteren.

Aristóbulo del Valle inauguración farolas cables
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