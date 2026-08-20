La primera parte del plan se ejecutó a la perfección. Iván Delfino inició su segundo ciclo como DT de Colón con la victoria por 1-0 ante San Telmo en el Brigadier López.
Con la llegada de Delfino, Colón dio el primer paso, ahora debe dar el segundo
Colón cumplió con el deber de ganar sus dos partidos como local y Delfino arrancó con el pie derecho. Ahora debe ser confiable como visitante
Por Ovación
Colón y la necesidad imperiosa de ganar y dar un golpe sobre la mesa
En tanto que en la siguiente fecha, el Sabalero goleó a Patronato por 3-0, sumando su segunda victoria al hilo y manteniendo la valla invicta.
Las estadísticas avalan lo hecho, más allá de que el equipo debe mejorar. Y ahora viene la segunda parte del plan y es el de ser confiable en condición de visitante.
Luego de sumar una derrota (Ferro) y un empate (Acassuso), está claro que Colón debe ganarle a San Miguel, ya que ni siquiera el empate es un buen resultado.
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El equipo rojinegro debe mostrar autoridad, dar un golpe arriba de la mesa y asumir su candidatura a pelear por el primer puesto de la Zona A. Y para eso no puede seguir resignando puntos.
Y más si se tiene en cuenta que su rival más allá de haber ganado en la fecha anterior contra Colegiales, no atraviesa un buen momento y se ubica 12º con apenas 29 puntos.
De allí la necesidad que tiene Colón con Delfino en el banco de obtener una victoria para encadenar la tercera al hilo y reafirmar la chapa de candidato.