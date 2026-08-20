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Con la llegada de Delfino, Colón dio el primer paso, ahora debe dar el segundo

Colón cumplió con el deber de ganar sus dos partidos como local y Delfino arrancó con el pie derecho. Ahora debe ser confiable como visitante

Ovación

Por Ovación

20 de agosto 2026 · 12:10hs
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Con la llegada de Delfino Colón se hizo fuerte como local y ahora debe ser confiable como visitante.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Con la llegada de Delfino Colón se hizo fuerte como local y ahora debe ser confiable como visitante.

La primera parte del plan se ejecutó a la perfección. Iván Delfino inició su segundo ciclo como DT de Colón con la victoria por 1-0 ante San Telmo en el Brigadier López.

Colón y la necesidad imperiosa de ganar y dar un golpe sobre la mesa

En tanto que en la siguiente fecha, el Sabalero goleó a Patronato por 3-0, sumando su segunda victoria al hilo y manteniendo la valla invicta.

Las estadísticas avalan lo hecho, más allá de que el equipo debe mejorar. Y ahora viene la segunda parte del plan y es el de ser confiable en condición de visitante.

Luego de sumar una derrota (Ferro) y un empate (Acassuso), está claro que Colón debe ganarle a San Miguel, ya que ni siquiera el empate es un buen resultado.

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El equipo rojinegro debe mostrar autoridad, dar un golpe arriba de la mesa y asumir su candidatura a pelear por el primer puesto de la Zona A. Y para eso no puede seguir resignando puntos.

Y más si se tiene en cuenta que su rival más allá de haber ganado en la fecha anterior contra Colegiales, no atraviesa un buen momento y se ubica 12º con apenas 29 puntos.

De allí la necesidad que tiene Colón con Delfino en el banco de obtener una victoria para encadenar la tercera al hilo y reafirmar la chapa de candidato.

colon Delfino visitante
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