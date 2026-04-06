Cerúndolo superó a Tsitsipas para avanzar en el Masters 1000 de Montecarlo

El argentino Francisco Cerúndolo debutó con un buen triunfo en el Masters 1000 de Montecarlo al vencer en sets corridos al griego Stefanos Tsitsipa

El argentino Francisco Cerúndolo (16°) debutó con un buen triunfo en el Masters 1000 de Montecarlo al vencer en sets corridos al griego Stefanos Tsitsipas . Cerúndolo, que busca acercarse al top 15 del ranking ATP, se impuso por 7-5 y 6-4, luego de una hora y 45 minutos de partido.

El primer parcial fue muy cambiante, ya que Cerúndolo consiguió un rápido quiebre, aunque Tsitsipas se repuso rápidamente e incluso llegó a sacar para set. Sin embargo, el argentino reaccionó a tiempo para romperle el servicio a su oponente en dos ocasiones seguidas y así imponerse por 7-5.

Ya en la segunda manga, Cerúndolo salió con todo y aprovechó el bajón anímico de Tsitsipas, para colocarse rápidamente 4-0. Cuando daba la sensación de que el asunto estaba liquidado, el griego ganó cuatro games consecutivos y le puso suspenso al final.

Finalmente, Cerúndolo volvió a quebrarle a Tsitsipas, que supo consagrarse tres veces en este torneo, para terminar cerrando el encuentro con su servicio después de varios match points.

El rival de Cerúndolo en la segunda ronda será el checo Tomáš Machá, que en la primera ronda venció al alemán Daniel Altmaier.