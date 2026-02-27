Cerúndolo y Báez buscan las semifinales del ATP 250 de Santiago con objetivos claros

Los argentinos intentarán cerrar bien la gira sudamericana: Cerúndolo apunta a su quinto título, mientras que Báez busca recuperar terreno en el ranking ATP.

Francisco Cerúndolo (1°) y Sebastián Báez (3°) representan a la legión argentina en el ATP 250 de Santiago y saldrán hoy a la cancha en busca de un lugar en las semifinales. Con estilos distintos pero complementarios, ambos jugadores buscan consolidar su gran momento y acercarse a los primeros puestos del ranking mundial.

El platense debutó con autoridad ante Elmer Møller, imponiendo su derecha potente y consistencia desde el fondo para sellar un contundente 6-2 y 6-2. Este viernes enfrentará al estadounidense Emilio Nava, donde su objetivo no es solo la victoria, sino afianzar su posición como líder del ranking argentino y acercarse al top-15 mundial , tras haber conquistado recientemente el Argentina Open.

Báez, con cuentas pendientes

El bonaerense cerrará la jornada frente al local Alejandro Tabilo. Tras un inicio de gira con semifinales destacadas en el Argentina Open y la caída en el ATP 500 de Río, Báez necesita sumar victorias clave para recuperar posiciones en el ranking y defender la final alcanzada en Santiago el año pasado. Su desempeño en los próximos partidos será crucial para mantener el impulso y la confianza.

LEER MÁS: Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final del Chile Open tras vencer a Elmer Moller

La jornada y expectativas

Además de los argentinos, la programación incluye duelos como el del alemán Yannick Hanfmann contra el lituano Vilius Gaubas y el enfrentamiento entre los italianos Luciano Darderi y Andrea Pellegrino. Para Cerúndolo y Báez, la presión será alta, pero su juego sólido y determinación los posiciona como candidatos para cerrar la semana sudamericana con triunfos que fortalezcan sus aspiraciones internacionales.