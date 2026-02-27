La comisión del 30% en la AFA: la Justicia investiga a Javier Faroni y un posible desvío de fondos

La investigación judicial en torno al contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter LLC profundiza en la gestión concreta que realizó Javier Faroni para justificar la millonaria comisión del 30% sobre ingresos internacionales, más un 10% adicional por servicios logísticos. La cuestión clave es determinar si existió una contraprestación efectiva o si la estructura funcionó como un canal para desviar fondos, en medio de declaraciones contradictorias y la ausencia de documentación clara.

El acuerdo, firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, otorgó exclusividad a TourProdEnter para la representación comercial internacional de la AFA hasta 2026. La firma cobraba el 30% de los ingresos por contratos internacionales y un 10% extra por tareas logísticas, un esquema que desde entonces genera cuestionamientos. Sin embargo, la Justicia avanza más allá del porcentaje: el interrogante es qué servicios específicos justifican esos montos cuando la propia AFA, a través de su gerente de Marketing y Comercialización Leandro Petersen, sostiene que las negociaciones, cierres y activaciones de sponsors las realiza su área interna.

Dinero en movimiento y la búsqueda de trazabilidad

El expediente incluye análisis de registros bancarios donde constan transferencias provenientes de acuerdos con gigantes como Adidas, que en 2024 aportó cerca de 25 millones de dólares bajo un contrato vigente. Parte de esos fondos pasaron por cuentas vinculadas a TourProdEnter antes de ser redistribuidos. La Justicia intenta dilucidar si la intermediaria aportó gestión comercial o si su rol se limitó a canalizar pagos, sin generar nuevos contratos ni abrir mercados. La ausencia de informes, reportes de clientes o evidencias públicas sobre iniciativas comerciales apunta hacia una estructura opaca.

La sombra sobre la logística y pagos sospechosos

Otra arista del caso se concentra en la comisión adicional del 10% por “logística”, cuyo alcance y comprobación resultan poco claros. Durante allanamientos a la sede de la AFA se hallaron órdenes de pago millonarias a Real Central, vinculada a propiedades ostentosas, por supuestos servicios relacionados con el VAR y logística. El análisis judicial apunta a verificar la existencia y justificación de estos servicios, así como su relación con la operatoria financiera investigada.

Una causa que desafía la transparencia

Desde la conducción de la AFA, se defiende el modelo como una práctica habitual en la comercialización deportiva internacional y se remarca la centralización de la cobranza en el exterior. Sin embargo, la contradicción entre esa defensa y las declaraciones internas generan dudas. El caso tramita en la Justicia Federal, que evalúa delitos económicos como administración fraudulenta y lavado de activos, poniendo el foco en la trazabilidad completa de fondos, contratos, comisiones y pagos.

La pregunta de fondo es contundente: si la gestión comercial la realiza la estructura interna, ¿Qué servicio legítimo justifica la retención del 30% de los ingresos por parte de una empresa externa? La respuesta está en manos de la documentación que resta conocer y el análisis pericial que definirá el rumbo de la causa.