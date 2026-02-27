Uno Santa Fe | Ovación | Javier Faroni

La comisión del 30% en la AFA: la Justicia investiga a Javier Faroni y un posible desvío de fondos

La causa a Javier Faroni: un contrato internacional entregó a TourProdEnter LLC el 30% de ingresos y un 10% extra por logística.

Ovación

Por Ovación

27 de febrero 2026 · 12:28hs
La comisión del 30% en la AFA: la Justicia investiga a Javier Faroni y un posible desvío de fondos

La investigación judicial en torno al contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter LLC profundiza en la gestión concreta que realizó Javier Faroni para justificar la millonaria comisión del 30% sobre ingresos internacionales, más un 10% adicional por servicios logísticos. La cuestión clave es determinar si existió una contraprestación efectiva o si la estructura funcionó como un canal para desviar fondos, en medio de declaraciones contradictorias y la ausencia de documentación clara.

Contrato y comisiones bajo la lupa

El acuerdo, firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, otorgó exclusividad a TourProdEnter para la representación comercial internacional de la AFA hasta 2026. La firma cobraba el 30% de los ingresos por contratos internacionales y un 10% extra por tareas logísticas, un esquema que desde entonces genera cuestionamientos. Sin embargo, la Justicia avanza más allá del porcentaje: el interrogante es qué servicios específicos justifican esos montos cuando la propia AFA, a través de su gerente de Marketing y Comercialización Leandro Petersen, sostiene que las negociaciones, cierres y activaciones de sponsors las realiza su área interna.

Dinero en movimiento y la búsqueda de trazabilidad

El expediente incluye análisis de registros bancarios donde constan transferencias provenientes de acuerdos con gigantes como Adidas, que en 2024 aportó cerca de 25 millones de dólares bajo un contrato vigente. Parte de esos fondos pasaron por cuentas vinculadas a TourProdEnter antes de ser redistribuidos. La Justicia intenta dilucidar si la intermediaria aportó gestión comercial o si su rol se limitó a canalizar pagos, sin generar nuevos contratos ni abrir mercados. La ausencia de informes, reportes de clientes o evidencias públicas sobre iniciativas comerciales apunta hacia una estructura opaca.

La sombra sobre la logística y pagos sospechosos

Otra arista del caso se concentra en la comisión adicional del 10% por “logística”, cuyo alcance y comprobación resultan poco claros. Durante allanamientos a la sede de la AFA se hallaron órdenes de pago millonarias a Real Central, vinculada a propiedades ostentosas, por supuestos servicios relacionados con el VAR y logística. El análisis judicial apunta a verificar la existencia y justificación de estos servicios, así como su relación con la operatoria financiera investigada.

Una causa que desafía la transparencia

Desde la conducción de la AFA, se defiende el modelo como una práctica habitual en la comercialización deportiva internacional y se remarca la centralización de la cobranza en el exterior. Sin embargo, la contradicción entre esa defensa y las declaraciones internas generan dudas. El caso tramita en la Justicia Federal, que evalúa delitos económicos como administración fraudulenta y lavado de activos, poniendo el foco en la trazabilidad completa de fondos, contratos, comisiones y pagos.

La pregunta de fondo es contundente: si la gestión comercial la realiza la estructura interna, ¿Qué servicio legítimo justifica la retención del 30% de los ingresos por parte de una empresa externa? La respuesta está en manos de la documentación que resta conocer y el análisis pericial que definirá el rumbo de la causa.

Javier Faroni AFA Asociación del Fútbol Argentino
Noticias relacionadas
racing sufre un golpe fuerte: valentin carboni se rompio los ligamentos de la rodilla derecha

Racing sufre un golpe fuerte: Valentín Carboni se rompió los ligamentos de la rodilla derecha

boca tendra hinchas visitantes en la fortaleza: 10.000 entradas previstas para el clasico ante lanus

Boca tendrá hinchas visitantes en La Fortaleza: 10.000 entradas previstas para el clásico ante Lanús

cerundolo y baez buscan las semifinales del atp 250 de santiago con objetivos claros

Cerúndolo y Báez buscan las semifinales del ATP 250 de Santiago con objetivos claros

Unión de Santa Fe estará presente en la prueba de aguas abiertas en Almafuerte.  

Se viene la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Lo último

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Último Momento
Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Claudio Tapia pidió la nulidad del llamado a indagatoria

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Picco y Neris, los temas que desvelan a la dirigencia de Colón

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Marcha atrás con la remoción de la fuente de la Plaza Colón: el municipio revisará el proyecto tras los reclamos

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Cifras que explican por qué Unión se trajo todo desde Junín

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Unión no para y ya piensa en Instituto con ¿una posible rotación?

Ovación
Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Colón habilita la venta de entradas para el duelo clave ante Ferro: precios y modalidades

Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

Unión escaló en la tabla del Torneo Apertura

Cristian Tarragol, el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Cristian "Tarragol", el nueve que sostiene la ilusión y que Unión debe renovar ya

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Banco Provincial se metió en semifinales de la Liga Nacional Femenina

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Se presentó oficialmente la Copa Lotería de Santa Fe de Mountain Bike

Policiales
Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Santo Tomé: emboscaron a un motociclista que intentó escapar acelerando pero terminó baleado en un glúteo

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos