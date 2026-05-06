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PSG eliminó a Bayern Munich y jugará la final de la Champions League ante Arsenal

PSG de Francia se metió en la final de la Champions League luego de igualar 1-1 como visitante ante Bayern Munich de Alemania e imponerse 6-5 en el global

6 de mayo 2026 · 18:36hs
PSG eliminó a Bayern Munich y jugará la final de la Champions League ante Arsenal

El Paris Saint Germain (PSG) de Francia se metió en la gran final de la Champions League luego de igualar 1-1 como visitante frente a Bayern Munich de Alemania e imponerse 6-5 en el global. Su rival en el partido decisivo será Arsenal de Inglaterra.

El PSG abrió el marcador en el primer tiempo a través del francés Ousmane Dembélé, mientras que el inglés Harry Kane igualó el encuentro en tiempo cumplido.

El equipo parisino, que había conseguido un triunfo 5-4 en un inolvidable encuentro correspondiente a la ida de la serie, se puso en ventaja en el Allianz Arena rápidamente, ya que a los tres minutos el georgiano Khvicha Kvaratskhelia se escapó con una gran corrido y asistió a Dembélé, quien definió con mucha potencia para estampar el 1-0 y el 6-4 en el global.

Lejos de refugiarse en su propia área, el PSG se siguió plantando de igual a igual ante el Bayern Múnich, que buscaba con desesperación el descuento.

Así fue como transcurrió el resto del primer tiempo y el complemento, con situaciones muy claras para ambos equipo, pero con falta de puntería en los últimos metros, además de varias atajadas muy buenas por parte de ambos arqueros.

Cuando moría la ilusión, el Bayern Munich pudo llegar al empate recién a los 94 minutos a través de Kane, quien recibió dentro del área un pase del lateral canadiense Alphonso Davies, se acomodó y rápidamente sacó un remate inatajable para igualar el encuentro.

Con solo un minuto por delante, pese a que le quedaba un minuto para el milagro, el Bayern no pudo generar ninguna situación de peligro en esos segundos y finalmente el PSG se quedó con la clasificación a la gran final, donde se medirá con el Arsenal de Inglaterra, que este martes eliminó al Atlético Madrid de España con un global de 2-1.

La gran final de la UEFA Champions League, donde el PSG irá por el bicampeonato y el Arsenal por su primera conquista en el torneo de clubes más importante de Europa, será el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría.

Embed - DEMBÉLÉ LIQUIDÓ LA SERIE Y EL PSG JUGARÁ SU SEGUNDA FINAL SEGUIDA | Bayern M. 1-1 PSG | RESUMEN

Formaciones de Bayern Munich y PSG

Bayern Munich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Jonathan Tah, Dayot Upamecano, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich; Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise; Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Paris Saint Germain: Matvey Safonov; Nuno Mendes, Willian Pacho, Marquinhos, Warren Zaire-Emery; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. DT: Luis Enrique.

Gol en el primer tiempo: 3m. Ousmane Dembélé (P).

Gol en el segundo tiempo: 49m. Harry Kane (B).

Cambios en el segundo tiempo: 20m. Bradley Barcola por Ousmane Dembélé (P), 22m. Alphonso Davies por Josip Stanisic y Kim Min-Jae por Jonathan Tah (B), Lucas Hernández por Désiré Doué y Beraldo por Fabián Ruiz (P), 34m. Nicolas Jackson por Jamal Musiala (B), 40m. Lennart Karl por Dayot Upamecano (B) y Senny Mayulu por Nuno Mendes (P).

Estadio: Allianz Arena.

Árbitro: Joao Pinheiro (Por).

VAR: Marco di Bello (Ita).

PSG Bayern Munich Champions League
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