Chapu Cantero retuvo el título argentino supergallo con un KO en el tercer round

El santafesino Alan "Chapu" Cantero defendió por segunda vez el título argentino supergallo, al vencer por nocaut técnico en el tercer round a Sergio Rosalez.

2 de septiembre 2025 · 08:30hs
El santafesino Alan “Chapu” Cantero volvió a demostrar por qué es uno de los nombres en ascenso del boxeo argentino. En el estadio de la Federación Argentina de Box, el púgil de la capital provincial defendió por segunda vez su título argentino supergallo, al vencer por nocaut técnico en el tercer asalto a Sergio Rosalez.

El combate mostró desde el inicio a un Cantero dominador, paciente y seguro, manejando los tiempos con golpes largos y precisos. Rosalez, con su estilo de cintura trabajada, intentó contrarrestar la ofensiva del campeón e incluso buscó por momentos plantarse de igual a igual, pero nunca logró quebrar la iniciativa del santafesino.

La diferencia comenzó a marcarse en el segundo round, cuando Rosalez visitó dos veces la lona tras recibir la puntería y contundencia de Cantero. En el tercero llegó el desenlace inesperado: una lesión en la pierna derecha del retador le impidió continuar, obligando al árbitro Alejandro Grispo a decretar el nocaut técnico.

Con este triunfo, Chapu Cantero firmó su segunda presentación del 2025 —la anterior fue en abril, con victoria ante José Arias— y elevó su récord a 10 triunfos (5 por la vía rápida), una derrota y un empate. Para Rosalez, oriundo de Santiago del Estero, fue su tercera pelea del año y la sexta caída en el campo profesional.

Ficha técnica

  • Alan Rubén Cantero (10-1-1, 5 KOs) venció por KO3 a Sergio Rosalez (10-6-0, 2 KOs)

  • Peso: Supergallo (10 rounds)

  • Título argentino en juego

  • Árbitro: Alejandro Grispo

Cantero sigue consolidando su camino como campeón argentino y ahora espera nuevos desafíos que lo acerquen al plano internacional.

