El mensaje de Alpine tras recibir el odio de los fanáticos en Países Bajos

Franco Colapinto finalizó undécimo luego de errores por parte de Alpine y algunas personas se manifestaron con violencia en las redes sociales.

El equipo Alpine de Fórmula 1, donde se encuentra el argentino Franco Colapinto , emitió un comunicado en el que invitó a sus seguidores a mantener el respeto y la buena convivencia, luego de detectar comportamientos ofensivos hacia pilotos y miembros tras el Gran Premio de Países Bajos .

La escudería francesa aclaró que si bien la gran mayoría de los fanáticos se expresa de manera positiva, existe un pequeño grupo que utiliza las redes sociales para insultar o discriminar, algo que la institución no tolerará.

Por eso, Alpine publicó un código comunitario con pautas claras para garantizar un espacio seguro e inclusivo. Por lo que el equipo pidió a los usuarios que eviten cualquier tipo de lenguaje discriminatorio, despectivo u ofensivo, incluyendo blasfemias o insultos.

“Nuestro código comunitario existe. No importa si eres nuevo o estás regresando. Nuestra prioridad en redes es promover un espacio seguro e inclusivo, donde todo el equipo y los fans puedan interactuar”, remarcaron desde las redes sociales de la escudería.

Con este pedido, Alpine apuesta a que sus seguidores sean parte activa de una comunidad positiva, donde solo haya pasión por el automovilismo y no agresión: “Bajo este código, todos podemos contribuir en una positiva y cálida comunidad. Trabajamos juntos para hacer de este espacio algo divertido y disfrutable para todos”.

¿Cuál es el código comunitario de Alpine?

1. Respeten a los demás: respeten a sus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás. Traten a todos con dignidad y respeto.

2. Cuiden su lenguaje: no utilicen lenguaje ni se comporten de forma discriminatoria, despectiva, ofensiva o acosadora hacia los demás. Esto incluye lenguaje obsceno.

3. Interactúen con nosotros: queremos escuchar sus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos que nuestra audiencia publique spam, publicidad o contenido no relacionado.

4. Protejan su privacidad y la de los demás: no compartan información personal ni datos de contacto sobre ustedes ni sobre otras personas. Respeten la privacidad de todos.

5. Denunciar contenido: si ven algo que infrinja estas pautas o sea inapropiado, por favor, repórtenlo. También recomendamos no interactuar con personas que infrinjan estas normas.