El mensaje de Alpine tras recibir el odio de los fanáticos en Países Bajos

Franco Colapinto finalizó undécimo luego de errores por parte de Alpine y algunas personas se manifestaron con violencia en las redes sociales.

2 de septiembre 2025 · 14:40hs
El equipo Alpine de Fórmula 1, donde se encuentra el argentino Franco Colapinto, emitió un comunicado en el que invitó a sus seguidores a mantener el respeto y la buena convivencia, luego de detectar comportamientos ofensivos hacia pilotos y miembros tras el Gran Premio de Países Bajos.

La escudería francesa aclaró que si bien la gran mayoría de los fanáticos se expresa de manera positiva, existe un pequeño grupo que utiliza las redes sociales para insultar o discriminar, algo que la institución no tolerará.

Por eso, Alpine publicó un código comunitario con pautas claras para garantizar un espacio seguro e inclusivo. Por lo que el equipo pidió a los usuarios que eviten cualquier tipo de lenguaje discriminatorio, despectivo u ofensivo, incluyendo blasfemias o insultos.

“Nuestro código comunitario existe. No importa si eres nuevo o estás regresando. Nuestra prioridad en redes es promover un espacio seguro e inclusivo, donde todo el equipo y los fans puedan interactuar”, remarcaron desde las redes sociales de la escudería.

Con este pedido, Alpine apuesta a que sus seguidores sean parte activa de una comunidad positiva, donde solo haya pasión por el automovilismo y no agresión: “Bajo este código, todos podemos contribuir en una positiva y cálida comunidad. Trabajamos juntos para hacer de este espacio algo divertido y disfrutable para todos”.

¿Cuál es el código comunitario de Alpine?

1. Respeten a los demás: respeten a sus compañeros aficionados, pilotos, miembros del equipo y demás. Traten a todos con dignidad y respeto.

2. Cuiden su lenguaje: no utilicen lenguaje ni se comporten de forma discriminatoria, despectiva, ofensiva o acosadora hacia los demás. Esto incluye lenguaje obsceno.

3. Interactúen con nosotros: queremos escuchar sus comentarios y publicaciones sobre todos los temas de discusión. Pero no queremos que nuestra audiencia publique spam, publicidad o contenido no relacionado.

4. Protejan su privacidad y la de los demás: no compartan información personal ni datos de contacto sobre ustedes ni sobre otras personas. Respeten la privacidad de todos.

5. Denunciar contenido: si ven algo que infrinja estas pautas o sea inapropiado, por favor, repórtenlo. También recomendamos no interactuar con personas que infrinjan estas normas.

