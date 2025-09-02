El guiño para Franco Colapinto por parte de su exjefe de equipo: "Tuvo un debut solido"

El jefe británico de equipo de la escudería Williams , James Volwes , recordó el Gran Premio de Monza del año pasado donde debutó el piloto argentino actualmente en Alpine , Franco Colapinto , y aseguró que “tuvo un debut solido”.

Este viernes en el Autodromo Nazionale di Monza iniciará el Gran Premio de dicha ciudad en el marco de la fecha 16 de la Fórmula 1 y el jefe de equipo de la escudería Williams Racing recordó lo que fue la edición del año pasado donde Colapinto tuvo su primera aparición en la categoría.

El guiño de James Volwes para Franco Colapinto

“Semana de carreras, otra vez. Visitar uno de los circuitos más emblemáticos del calendario, Monza, siempre es algo que espero con ilusión. El año pasado por estas fechas, le dimos la bienvenida a Franco a la Fórmula 1 por primera vez. Tuvo un debut sólido, terminando 12.º, mientras que Alex terminó en un sólido 9.º puesto, sumando dos puntos” comentó Volwes en sus redes sociales.

Además, expresó sus sensaciones de cara a lo que será el Gran Premio de Monza para Williams: “Llegamos a esta carrera tras una buena racha en Zandvoort, pero la batalla en la zona media se está intensificando. Monza es un circuito que debería ir bien con nuestro coche, y lucharemos por los puntos con ambos pilotos. Estaremos preparados”.