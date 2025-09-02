Uno Santa Fe | Ovación | Colón

¿Llegará ahora el llamado adelantado a elecciones en Colón tras quedar afuera de todo?

Con la caída ante Defensores de Belgrano, Colón sepultó sus remotas chances de entra al Reducido y ahora emerge la chance de llamar a elecciones

Ovación

Por Ovación

2 de septiembre 2025 · 16:10hs
¿Llegará ahora el llamado adelantado a elecciones en Colón tras quedar afuera de todo?

La derrota ante Defensores de Belgrano no solo marcó un nuevo golpe futbolístico para Colón, sino que también sepultó matemáticamente cualquier posibilidad de ingresar al Reducido por el segundo ascenso. Algo que ya se sabía hace semanas, pero que en los números aún –sonaba a milagro– era posible.

• LEER MÁS: Este plantel de Colón se encarga sistemáticamente de manchar el honor del club

El Sabalero se quedó sin nafta hace rato y ahora solo le resta asegurar la permanencia, algo impensado a comienzos de año. En este contexto, vuelve a cobrar fuerza una posibilidad que ya había sido deslizada públicamente por el presidente Víctor Godano semanas atrás: adelantar las elecciones. En su momento, fue claro al dejar entrever que, si el objetivo deportivo se caía, el llamado a las urnas podía adelantarse como señal política y de renovación institucional.

• LEER MÁS: Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

¿Se viene el llamado a elecciones en Colón?

Por ahora, la conducción no lo dio el paso, pero las versiones internas se multiplican y el clima empieza a calentarse. La eliminación del Reducido era la condición tácita para activar una definición y eso finalmente sucedió este lunes.

Víctor Godano.jpg
Godano desliz&oacute; la chance de adelantar las elecciones si Col&oacute;n quedaba fuera del Reducido. Algo que pas&oacute; con una nueva ca&iacute;da.

Godano deslizó la chance de adelantar las elecciones si Colón quedaba fuera del Reducido. Algo que pasó con una nueva caída.

Sin embargo, el panorama no es tan simple. El estatuto del club establece que las elecciones deben ser convocadas con al menos dos meses de anticipación, lo que complica los tiempos si la idea es votar antes de fin de año. Debe ser en estas semanas, ya que Colón concluirá su participación oficial en la primera semana de octubre

• LEER MÁS: Colón tocó fondo... ¿o todavía puede hundirse más?

Entre la necesidad de renovar y los tiempos institucionales

La posibilidad de adelantar los comicios parece hoy más un deseo compartido por buena parte del mundo Colón, que una decisión concreta de la directiva. Hay sectores dentro y fuera de la comisión directiva que presionan por una renovación urgente, ante un proyecto deportivo que no cumplió los objetivos trazados y que generó malestar en buena parte de la masa societaria.

• LEER MÁS: Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

El descenso en 2023, golpe de no haber podido regresar de inmediato y la falta de resultados en esta Primera Nacional golpearon fuerte la imagen de la actual dirigencia, que hoy queda expuesta a un cierre de ciclo sin logros. Mientras tanto, el hincha observa con distancia, cansado de promesas incumplidas y con la sensación de que la política en Colón va siempre un paso atrás de lo que pide la realidad.

• LEER MÁS: Qué jugadores recuperará Medrán para otra final para Colón

La pelota ya no define nada para este 2025. Ahora, la pregunta pasa por la política: ¿será el momento de que la gente decida antes de lo previsto?

Colón elecciones Víctor Godano
Noticias relacionadas
colon tiene arbitro para el partido limite por la permanencia ante estudiantes (rc)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

pulga, tras otro reves de colon: es un momento lamentable, nos pasa siempre lo mismo

Pulga, tras otro revés de Colón: "Es un momento lamentable, nos pasa siempre lo mismo"

medran, crudo en colon: hay que asumir el momento y no caer en la desesperacion

Medrán, crudo en Colón: "Hay que asumir el momento y no caer en la desesperación"

Colón perdió 1-0 contra Defensores de Belgrano y seguirá peleando para mantener la categoría.

Un Colón, sin vergüenza, perdió con Defensores de Belgrano y se hunde en el abismo

Lo último

Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

Último Momento
Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

Cómo será la intervención del Gobierno en el mercado para evitar que el precio del dólar siga escalando

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

El jugador de Inter Miami que habría sido transferido por criticar a Mascherano

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

Modo Unión: Leonardo Madelón fue elegido el Mejor DT de la 7ª fecha

La actividad económica en Santa Fe muestra señales de alerta: acumuló una caída del 2,6% entre marzo y junio

La actividad económica en Santa Fe muestra señales de alerta: acumuló una caída del 2,6% entre marzo y junio

Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi y ya estaría su reemplazante

Charlier dejó de ser el entrenador de Aldosivi y ya estaría su reemplazante

Ovación
Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Colón tiene árbitro para el partido límite por la permanencia ante Estudiantes (RC)

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Unión, entre el alivio del descenso y el sueño de las copas

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Cuando a Colón le hacen el primer gol, el partido no tiene más sentido

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Colón y la lucha por no descender: lo que le queda al Sabalero y a sus rivales

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Unión, entre el envión y el descanso: cómo le cae la pausa por Eliminatorias

Policiales
Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional