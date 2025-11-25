Chelsea bailó a Barcelona y sacudió la escena en la Champions League

Uno Santa Fe | Ovación | Chelsea

25 de noviembre 2025 · 19:33hs
Chelsea expuso su poder en Stamford Bridge con una goleada por 3 a 0 ante Barcelona que lo afianzó en la Champions League. El conjunto inglés convirtió siete tantos, aunque cuatro fueron anulados por distintas situaciones por el VAR y terminó imponiéndose en un resultado que reflejó su dominio absoluto.

Jules Koundé en contra, Estevão y Liam Delap fueron los autores de los tres tantos que le dieron un cachetazo con mucha autoridad a Barcelona. El primer gol convalidado apareció en la tercera acción clara, cuando un centro de Cucurella generó una carambola que terminó con el tacazo de Pedro Neto y el autogol posterior de Jules Koundé.

Barcelona nunca encontró respuestas y sufrió el impacto anímico de cada avance inglés. En el complemento, Estevão amplió con un remate potente al ingresar al área y Liam Delap cerró la cuenta tras una asistencia de Enzo Fernández. El golpe en Londres dejó al equipo de Hansi Flick obligado a correr desde atrás para entrar entre los ocho mejores, mientras Chelsea se consolida con autoridad.

La jornada también dejó otra sorpresa fuerte en Manchester. Un City alternativo, con futbolistas reservados por Guardiola después de la caída ante Newcastle y con la mira puesta en el torneo local, perdió el invicto continental ante Bayer Leverkusen.

El equipo alemán aprovechó la incertidumbre del rival, controló el ritmo del partido y se llevó un 2 a 0 sólido gracias a las definiciones de Álex Grimaldo y Patrick Schick. El resultado instaló a Leverkusen en plena pelea por avanzar y dejó al City sin margen después de su primera derrota en la Champions.

Los resultados de la jornada de Champions League

Ajax 0-2 Benfica

Galatasaray 0-1 Unión SG

Bodo/Glimt 2-3 Juventus

Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

Chelsea 3-0 Barcelona

Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen

Napoli 2-0 Qarabag

Olympique Marsella 2-1 Newcastle United

Slavia Praga 0-0 Athletic Club

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Más de 4.000 colillas recolectadas y 16 kilos de basura: lo que dejó la limpieza ambiental en la Ciudad Universitaria

Santa Fe marchó contra la violencia de género: "Que la vida no sea una carrera contra la muerte"

