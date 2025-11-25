Chelsea bailó a Barcelona y sacudió la escena en la Champions League

Chelsea expuso su poder en Stamford Bridge con una goleada 3 a 0 ante Barcelona que lo afianzó en la Champions League

Chelsea expuso su poder en Stamford Bridge con una goleada por 3 a 0 ante Barcelona que lo afianzó en la Champions League . El conjunto inglés convirtió siete tantos, aunque cuatro fueron anulados por distintas situaciones por el VAR y terminó imponiéndose en un resultado que reflejó su dominio absoluto.

Jules Koundé en contra, Estevão y Liam Delap fueron los autores de los tres tantos que le dieron un cachetazo con mucha autoridad a Barcelona. El primer gol convalidado apareció en la tercera acción clara, cuando un centro de Cucurella generó una carambola que terminó con el tacazo de Pedro Neto y el autogol posterior de Jules Koundé.

Barcelona nunca encontró respuestas y sufrió el impacto anímico de cada avance inglés. En el complemento, Estevão amplió con un remate potente al ingresar al área y Liam Delap cerró la cuenta tras una asistencia de Enzo Fernández. El golpe en Londres dejó al equipo de Hansi Flick obligado a correr desde atrás para entrar entre los ocho mejores, mientras Chelsea se consolida con autoridad.

Embed - GOLAZO DE ESTEVAO, ASISTENCIA DE ENZO Y PALIZA BLUE AL BARSA | Chelsea 3-0 Barcelona | RESUMEN

La jornada también dejó otra sorpresa fuerte en Manchester. Un City alternativo, con futbolistas reservados por Guardiola después de la caída ante Newcastle y con la mira puesta en el torneo local, perdió el invicto continental ante Bayer Leverkusen.

Embed - GOLPAZO AL CITY DE GUARDIOLA: BAYER LE GANÓ DE VISITANTE | M. City 0-2 B. Leverkusen | RESUMEN

El equipo alemán aprovechó la incertidumbre del rival, controló el ritmo del partido y se llevó un 2 a 0 sólido gracias a las definiciones de Álex Grimaldo y Patrick Schick. El resultado instaló a Leverkusen en plena pelea por avanzar y dejó al City sin margen después de su primera derrota en la Champions.

Los resultados de la jornada de Champions League

Ajax 0-2 Benfica

Galatasaray 0-1 Unión SG

Bodo/Glimt 2-3 Juventus

Borussia Dortmund 4-0 Villarreal

Chelsea 3-0 Barcelona

Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen

Napoli 2-0 Qarabag

Olympique Marsella 2-1 Newcastle United

Slavia Praga 0-0 Athletic Club