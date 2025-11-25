Unión reconoció al capitán Mauro Pittón por sus 200 partidos

Antes del partido ante Gimnasia (LP), se le hizo un reconocimiento al capitán Mauro Pittón tras llegar a los 200 partidos en Unión

El estadio 15 de Abril, repleto para recibir a Gimnasia este lunes por la noche, se tomó un instante para distinguir al volante Mauro Pittón por alcanzar los 200 partidos con la camiseta de Unión . Una marca que pocos jugadores logran y que no hace más que reflejar su sentido de pertenencia.

En el centro del campo, el presidente Luis Spahn y el dirigente Marcelo Piazza le entregaron al capitán un cuadro alusivo, gesto que encontró una respuesta inmediata desde las tribunas: una ovación cerrada, hecha de gratitud y afecto, para un futbolista que siempre mantuvo su sentido de pertenencia.

Reconocimiento a Mauro Pittón en Unión

Pittón, formado en el club y símbolo de la casa, atravesó un Clausura en el que recuperó su mejor versión, siendo pieza clave tanto en la pelea por la permanencia como en la ilusión que se encendió durante los playoffs.

Aunque el camino del Tatengue se detuvo en los octavos de final, el mediocampista dejó una imagen de compromiso, madurez y liderazgo.

El reconocimiento no fue solo un acto protocolar: fue el reflejo de un vínculo que se sostiene en el tiempo. Unión le rindió tributo a un jugador que representa su identidad y el 15 de Abril respondió como siempre lo hace cuando un hijo del club alcanza un hito: con orgullo y aplausos que valen más que cualquier palabra.