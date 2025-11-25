Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión reconoció al capitán Mauro Pittón por sus 200 partidos

Antes del partido ante Gimnasia (LP), se le hizo un reconocimiento al capitán Mauro Pittón tras llegar a los 200 partidos en Unión

Ovación

Por Ovación

25 de noviembre 2025 · 18:40hs
Unión reconoció al capitán Mauro Pittón por sus 200 partidos

UNO Santa Fe | José Busiemi

El estadio 15 de Abril, repleto para recibir a Gimnasia este lunes por la noche, se tomó un instante para distinguir al volante Mauro Pittón por alcanzar los 200 partidos con la camiseta de Unión. Una marca que pocos jugadores logran y que no hace más que reflejar su sentido de pertenencia.

• LEER MÁS: ¿Qué sigue para Unión luego de terminar su participación en el Clausura?

En el centro del campo, el presidente Luis Spahn y el dirigente Marcelo Piazza le entregaron al capitán un cuadro alusivo, gesto que encontró una respuesta inmediata desde las tribunas: una ovación cerrada, hecha de gratitud y afecto, para un futbolista que siempre mantuvo su sentido de pertenencia.

• LEER MÁS: Los números: Unión pagó caro su falta de efectividad y se quedó sin ilusión en el Clausura

Reconocimiento a Mauro Pittón en Unión

Pittón, formado en el club y símbolo de la casa, atravesó un Clausura en el que recuperó su mejor versión, siendo pieza clave tanto en la pelea por la permanencia como en la ilusión que se encendió durante los playoffs.

image

Aunque el camino del Tatengue se detuvo en los octavos de final, el mediocampista dejó una imagen de compromiso, madurez y liderazgo.

• LEER MÁS: El gran problema que mostró Unión y que lo terminó condenando

El reconocimiento no fue solo un acto protocolar: fue el reflejo de un vínculo que se sostiene en el tiempo. Unión le rindió tributo a un jugador que representa su identidad y el 15 de Abril respondió como siempre lo hace cuando un hijo del club alcanza un hito: con orgullo y aplausos que valen más que cualquier palabra.

Unión Mauro Pittón Gimnasia
Noticias relacionadas
los numeros: union pago caro su falta de efectividad y se quedo sin ilusion en el clausura

Los números: Unión pagó caro su falta de efectividad y se quedó sin ilusión en el Clausura

Mauricio Martínez no dio la talla en el partido que Unión perdió con Gimnasia.

Los históricos que volvieron a Unión y que terminaron decepcionando

Valentín Fascendini, víctima de un fuego artificial en el recibimiento de Unión.

Pirotecnia en el estadio 15 de Abril: la Municipalidad labró un acta al Club Atlético Unión

Unión mostró dificultades cada vez que jugó en el 15 de Abril.

El gran problema que mostró Unión y que lo terminó condenando

Lo último

Abraham, candidato a presidente de Colón: Somos la opción más clara y la gente lo sabe

Abraham, candidato a presidente de Colón: "Somos la opción más clara y la gente lo sabe"

Marcha del 25N en Santa Fe: organizaciones se manifiestan para exigir políticas contra la violencia de género

Marcha del 25N en Santa Fe: organizaciones se manifiestan para exigir políticas contra la violencia de género

Unión reconoció al capitán Mauro Pittón por sus 200 partidos

Unión reconoció al capitán Mauro Pittón por sus 200 partidos

Último Momento
Abraham, candidato a presidente de Colón: Somos la opción más clara y la gente lo sabe

Abraham, candidato a presidente de Colón: "Somos la opción más clara y la gente lo sabe"

Marcha del 25N en Santa Fe: organizaciones se manifiestan para exigir políticas contra la violencia de género

Marcha del 25N en Santa Fe: organizaciones se manifiestan para exigir políticas contra la violencia de género

Unión reconoció al capitán Mauro Pittón por sus 200 partidos

Unión reconoció al capitán Mauro Pittón por sus 200 partidos

River podría limpiar hasta 10 jugadores tras un año sin títulos

River podría limpiar hasta 10 jugadores tras un año sin títulos

La ciudad sumó el Bicipunto número 46: el sistema de bicicletas públicas superó los 50.000 usuarios

La ciudad sumó el Bicipunto número 46: el sistema de bicicletas públicas superó los 50.000 usuarios

Ovación
Abraham, candidato a presidente de Colón: Somos la opción más clara y la gente lo sabe

Abraham, candidato a presidente de Colón: "Somos la opción más clara y la gente lo sabe"

Unión reconoció al capitán Mauro Pittón por sus 200 partidos

Unión reconoció al capitán Mauro Pittón por sus 200 partidos

Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres de los que podrían haber jugado su último partido

Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres de los que podrían haber jugado su último partido

Por qué Unión sigue sin poder dar el gran salto hacia la gloria

Por qué Unión sigue sin poder dar el gran salto hacia la gloria

Colón toma nota: la AFA cortó el acuerdo con TyC Sports para la transmisiones del ascenso

Colón toma nota: la AFA cortó el acuerdo con TyC Sports para la transmisiones del ascenso

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"