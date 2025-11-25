Por qué Unión sigue sin poder dar el gran salto hacia la gloria

Unión sufrió una temprana eliminación en el Clausura, más allá de tener la localía a favor y un cuadro favorable. La gloria, otra vez es esquiva para el Tate.

Unión cayó 2-1 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el estadio 15 de Abril y se despidió prematuramente del Torneo Clausura de la Liga Profesional en los octavos de final. La derrota, dolorosa por sí sola, quedó envuelta en una sensación aún más profunda de frustración al analizar el contexto: el Tatengue tenía todo para soñar con algo más que una simple participación. Y otra vez, cuando la historia lo invitaba a dar su gran salto, el equipo no respondió.

Unión jugaba como local, ante un rival que, más allá de su repunte, es habitual protagonista de mitad de tabla hacia abajo y que llegaba con muchas dudas. La derrota no solo dejó el sinsabor deportivo, sino que amplificó la idea de haber desperdiciado una oportunidad que difícilmente vuelva a repetirse en el corto plazo.

Si avanzaba a cuartos, también habría jugado en Santa Fe, ante Barracas Central —equipo que si bien se clasificó a la Copa Sudamericana 2026, no mostró jerarquía superior y hace apenas unas semanas “se colgó del travesaño” en el mismo 15 de Abril para rescatar un punto—. Y en caso de llegar a semifinales, nuevamente tenía asegurada localía frente al ganador de Estudiantes o Central Córdoba, dos equipos que Unión ya conoce y a los que tiene herramientas para competirles, como lo demostró al vencer 1-0 al Pincha en la fase regular.

El camino era favorable. El contexto, ideal. La ilusión, legítima. Pero cuando había que transformarla en realidad, Unión volvió a fallar.

Unión, con varios ejemplos sin imitar

La historia demuestra que, cuando se llega a una final, muchas veces pesa más la convicción que la jerarquía. Colón, Patronato, Platense e incluso Independiente Rivadavia pudieron festejar títulos o ascensos históricos en tiempos recientes. Clubes que, sin grandes planteles, supieron golpear en el momento justo. Unión, aun sin haber sido diseñado para ser campeón, tenía potencial para más que una eliminación temprana.

Sin embargo, como tantas veces, quedó a mitad de camino. El equipo no logró imponer su localía ni el peso del contexto. No supo gestionar el favoritismo ni aprovechar un cuadro accesible, algo que en otras instituciones suele constituir una oportunidad, mientras que en Unión se convierte en obstáculo.

El Tatengue no logra superar su techo deportivo, que parece instalado mucho más por convicciones que por condiciones. Con todo a favor para pisar fuerte y animarse a pelear por un título, volvió a quedarse en la puerta de la gran historia.

Y así, mientras el tiempo avanza y los ejemplos ajenos demuestran que sí se puede, Unión sigue esperando un salto que, por ahora, sigue sin animarse a dar.