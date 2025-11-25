Facundo Mura tiene negociaciones avanzadas para jugar en Inter Miami

El lateral derecho Facundo Mura no seguirá en Racing y tiene todo avanzado para jugar en Inter Miami. Pero Estudiantes dueño del 50% se mete en la negociación

Una de esas situaciones difíciles de resolver sin conflicto se avecina entre Racing y Estudiantes, inesperadamente, en caso de concretarse el desembarco de Facundo Mura en el Inter Miami de Lionel Messi.

Mientras las negociaciones se encuentran muy avanzadas, el detalle es que la salida del lateral de La Academia se produciría en condición de agente libre, atento a que a fin de año finaliza su vínculo. El problema es que Estudiantes, desde donde partió el jugador rumbo a Avellaneda hace cuatro años, conserva el 50 por ciento del pase...

Es de esperar que en ese caso el Pincha se muestre en desacuerdo con perder su inversión y, como ya ha sucedido, decida llevar a Racing a la justicia deportiva para lograr un resarcimiento.

Antecedentes no faltan, con finales dispares. Atlético de Madrid no fue a juicio cuando River dejó ir libre en 2021 a Rafael Santos Borré, pero sí lo hizo Boca para reclamar en 2015 por parte de la ficha de Julio Cáceres a Atlético Mineiro: perdió en FIFA pero apeló y ganó dos millones de dólares en el TAS.

En Las Garzas, Mura ocuparía el puesto que dejará vacante Marcelo Weigandt, cuyo préstamo finaliza el 31 de diciembre y debe volver a Boca ante la falta de opción de compra.