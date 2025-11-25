Uno Santa Fe | Ovación | Facundo Mura

Facundo Mura tiene negociaciones avanzadas para jugar en Inter Miami

El lateral derecho Facundo Mura no seguirá en Racing y tiene todo avanzado para jugar en Inter Miami. Pero Estudiantes dueño del 50% se mete en la negociación

25 de noviembre 2025 · 21:42hs
Facundo Mura no seguirá en Racing y tiene negociaciones avanzadas para jugar en Inter Miami.

Facundo Mura no seguirá en Racing y tiene negociaciones avanzadas para jugar en Inter Miami.

Una de esas situaciones difíciles de resolver sin conflicto se avecina entre Racing y Estudiantes, inesperadamente, en caso de concretarse el desembarco de Facundo Mura en el Inter Miami de Lionel Messi.

Conflicto en puerta por la salida de Facundo Mura

Mientras las negociaciones se encuentran muy avanzadas, el detalle es que la salida del lateral de La Academia se produciría en condición de agente libre, atento a que a fin de año finaliza su vínculo. El problema es que Estudiantes, desde donde partió el jugador rumbo a Avellaneda hace cuatro años, conserva el 50 por ciento del pase...

Es de esperar que en ese caso el Pincha se muestre en desacuerdo con perder su inversión y, como ya ha sucedido, decida llevar a Racing a la justicia deportiva para lograr un resarcimiento.

Antecedentes no faltan, con finales dispares. Atlético de Madrid no fue a juicio cuando River dejó ir libre en 2021 a Rafael Santos Borré, pero sí lo hizo Boca para reclamar en 2015 por parte de la ficha de Julio Cáceres a Atlético Mineiro: perdió en FIFA pero apeló y ganó dos millones de dólares en el TAS.

En Las Garzas, Mura ocuparía el puesto que dejará vacante Marcelo Weigandt, cuyo préstamo finaliza el 31 de diciembre y debe volver a Boca ante la falta de opción de compra.

Facundo Mura Inter Miami Racing
Noticias relacionadas
el doloroso recuerdo de colapinto en el gp de qatar

El doloroso recuerdo de Colapinto en el GP de Qatar

chelsea bailo a barcelona y sacudio la escena en la champions league

Chelsea bailó a Barcelona y sacudió la escena en la Champions League

asi quedaron los cuatro bombos para el sorteo del mundial 2026: impacto para la argentina

Así quedaron los cuatro bombos para el sorteo del Mundial 2026: impacto para la Argentina

river podria limpiar hasta 10 jugadores tras un ano sin titulos

River podría limpiar hasta 10 jugadores tras un año sin títulos

Lo último

Unión y una noticia que trajo cierto alivio en medio del golpe por la eliminación

Unión y una noticia que trajo cierto alivio en medio del golpe por la eliminación

Argentina Open: tres tenistas nacionales clasificaron a octavos de final

Argentina Open: tres tenistas nacionales clasificaron a octavos de final

Facundo Mura tiene negociaciones avanzadas para jugar en Inter Miami

Facundo Mura tiene negociaciones avanzadas para jugar en Inter Miami

Último Momento
Unión y una noticia que trajo cierto alivio en medio del golpe por la eliminación

Unión y una noticia que trajo cierto alivio en medio del golpe por la eliminación

Argentina Open: tres tenistas nacionales clasificaron a octavos de final

Argentina Open: tres tenistas nacionales clasificaron a octavos de final

Facundo Mura tiene negociaciones avanzadas para jugar en Inter Miami

Facundo Mura tiene negociaciones avanzadas para jugar en Inter Miami

Caruso Lombardi: Si Maradona viviera cuestionaría el presente del fútbol argentino

Caruso Lombardi: "Si Maradona viviera cuestionaría el presente del fútbol argentino"

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Otra vez quedó vacante el Quini 6 y el pozo acumulado es de $13.400.000.000

Ovación
Abraham, candidato a presidente de Colón: Somos la opción más clara y la gente lo sabe

Abraham, candidato a presidente de Colón: "Somos la opción más clara y la gente lo sabe"

Unión reconoció al capitán Mauro Pittón por sus 200 partidos

Unión reconoció al capitán Mauro Pittón por sus 200 partidos

¿Qué sigue para Unión luego de terminar su participación en el Clausura?

¿Qué sigue para Unión luego de terminar su participación en el Clausura?

Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres de los que podrían haber jugado su último partido

Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres de los que podrían haber jugado su último partido

Por qué Unión sigue sin poder dar el gran salto hacia la gloria

Por qué Unión sigue sin poder dar el gran salto hacia la gloria

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"