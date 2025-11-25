El exentrenador Ricardo Caruso Lombardi aseguró que si Diego Armando Maradona estuviera vivo cuestionaría el presente del fútbol argentino.
Caruso Lombardi: "Si Maradona viviera cuestionaría el presente del fútbol argentino"
El extécnico Ricardo Caruso Lombardi se refirió a Maradona y dijo: "Diego no aceptaría lo que está haciendo Claudio Tapia en su gestión"
Caruso Lombardi recordó a Diego Maradona
En una entrevista para Splendid 990, Caruso Lombardi expuso su preocupación por el clima general y utilizó la referencia al “Diez” como eje para contrastar lo que, según él, ocurre hoy.
Caruso afirmó que “Diego falleció hace 5 años que parece que está vivo, sale en todos los programas y todas las charlas”, y volvió a expresar su admiración: “Fue lo más grande que vi”.
El exentrenador relató además que su propio camino en los bancos comenzó gracias a Maradona: “Siempre tuvo gestos muy lindos, yo dirijo en primera por él”.
Y además reconoció que su cercanía con el Diez lo impactó profundamente y sostuvo: “Me costaba mucho asimilarlo todo por la admiración que lo tenía”. En ese sentido, cuestionó a quienes intentan desplazarlo del debate futbolero: “¿En qué momento no nombras a Maradona?”.
Caruso Lombardi también señaló que el astro hubiera reaccionado ante el panorama actual: “Si Diego resucita y ve el desastre que hay en el fútbol… lo que no diría”.
El ex DT sumó críticas a la actitud de algunos protagonistas: “Muchos callan la boca para no perder el lugar”. Incluso mencionó un episodio reciente con la Selección y aseguró: “Diego lo hubiera llamado a Di Maria para que no agarre el título”.
Caruso cuestionó la discusión relacionada al pasillo de honor y atacó los criterios con los que se juzga a los clubes: “¿En algún lugar dice cómo tienen que estar para hacer un pasillo? Es un pasillo y lo hago como se me cantan las pelotas”.vr6jVw
El ahora panelista recordó un antecedente para remarcar su punto: “Hace 10 días salió campeón Independiente Rivadavia de Mendoza y no le hicieron un pasillo”.
En el cierre, apuntó a Marcelo Gallardo y a su continuidad en Arabia Saudita: “Si Gallardo da un paso al costado no estaría mal tampoco”