Argentina Open: tres tenistas nacionales clasificaron a octavos de final

Las tenistas argentinas Lourdes Carlé, Jazmín Ortenzi y Luisina Giovannini accedieron a los octavos de final del Argentina Open

25 de noviembre 2025 · 21:49hs
Las tenistas argentinas Lourdes Carlé (137°), Jazmín Ortenzi (215°) y Luisina Giovannini (281°) accedieron a la segunda ronda del Argentina Open femenino, un torneo de categoría WTA 125 que se disputa en el Tenis Club Argentino.

Carlé, Ortenzi y Giovannini avanzan en el Argentina Open

La primera de ellas derrotó a la serbia Katarina Jokic (315°) y la segunda se impuso a la eslovena Polona Hercog (672°), mientras que Giovannini venció a la francesa Leolia Jeanjean (100°).

Las jugadoras nacionales que no corrieron con la misma suerte fueron Julia Riera (172°), Candela Vázquez (920°) y Marina Bulbarella (1171°), las cuales cayeron en la primera instancia.

Terminado el segundo día de competencia en el cuadro principal del Argentina Open, se definieron los cruces de octavos de final, con tres jugadoras argentinas que continúan en carrera por el título.

Entre ellas se destaca Lourdes Carlé, la mejor argentina del cuadro debido a la baja por lesión de Solana Sierra (66°), quien derrotó a Katarina Jokic, que llegaba desde la ronda previa, por 6-2 y 6-1.

En un partido en el que no hubo equivalencias, la habitual representante del seleccionado argentino quebró en tres de los cuatro juegos al servicio de su rival en el primer set, que se llevó por 6-2 en su segundo set point.

Comenzado el segundo parcial, el resultado fue similar. Carlé sufrió un único quiebre, al igual que en la primera manga, se quedó con el saque de la serbia en tres oportunidades y necesitó un solo match point para cerrar el triunfo.

Otro triunfo importante fue conseguido por Ortenzi, que se impuso a Polona Hercog luego de más de dos horas de partido y tener que disputar un tercer set.

El primer parcial fue ganado por la argentina, por 6-4 y con dos quiebres, aunque la eslovena se quedó con el segundo. Con un gran nivel, y mejor estado físico, la jugadora de 24 años no otorgó puntos de quiebre, consiguió dos breaks y se llevó el triunfo por 6-4, 3-6 y 6-1.

Siendo una de las jugadoras jóvenes de mayor proyección del país, Luisina Giovannini, de 19 años, derrotó a Jeanjean, integrante del top 100, para aprovechar la invitación que recibió al cuadro principal.

La argentina se sobrepuso a haber perdido el primer set por 6-3 y remontó un 5-1 en el segundo, que se terminó llevando por 7-5, para sentenciar el set decisivo en 6-2 a su favor.

La jugadora nacional derrotada de mayor calibre fue Julia Riera, otra representante de la Selección argentina, que no pudo con la egipcia Mayar Sherif (93° y máxima candidata), quien la derrotó por 7-5 y 7-6 (9/7), en un duelo de mucha paridad.vr6jVw

Quienes no pudieron aprovechar los wildcards fueron Candela Vázquez y Marina Bulbarella, que perdieron por 6-1, 6-0 y 6-0, 6-0 ante la estadounidense Caroline Dolehide (111°) y la eslovena Veronika Erjavec (113°), respectivamente.

El cuadro de octavos de final

Mayar Sherif (93°, Egipto) – Eva Vedder (235°, Paraguay).

Caroline Dolehide (111°, Estados Unidos) – Despina Papamichail (173°, Grecia).

Oleksandra Oliynykova (95°, Ucrania) – Lucciana Pérez (448°, Perú).

Maja Chwalinska (128°, Polonia) – Varvara Lepchenko (157°, Estados Unidos).

Lourdes Carlé (137°, Argentina) – Miriam Bulgaru (219°, Rumania).

Panna Udvardy (107°, Hungría) – Sara Sorribes (311°, España).

Veronika Erjavec (113°, Eslovenia) – Jazmín Ortenzi (215°, Argentina).

Laura Samson (233°, República Checa) – Luisina Giovannini (281°, Argentina).

