Fin de ciclo para varios en Unión: los nombres que podrían haber jugado su último partido

Se viene una etapa de decisiones fuertes para Leonardo Madelón en función del armado del nuevo Unión. Quiénes podrían salir del plantel.

Con la derrota ante Gimnasia y la consecuente eliminación del Torneo Clausura, Unión cerró su participación en la temporada y abrió, automáticamente, el interrogante sobre el futuro de varios futbolistas que podrían haber vestido la camiseta rojiblanca por última vez. Algunos dependen de decisiones económicas, otros de cláusulas contractuales y otros, simplemente, de espacios que ya no están en los planes de Leonardo Madelón.

El primer caso concreto es el de Matías Tagliamonte . Para retener al arquero titular, Unión debería ejecutar la opción de compra fijada en 500.000 dólares por el 50% de su pase o negociar un nuevo préstamo con Racing. Si no hay acuerdo, su etapa en Santa Fe habrá concluido.

El panorama de Tomás Durso parece aún más claro: su préstamo no contempla opción de compra y es prácticamente un hecho que retornará a Atlético Tucumán. El arquero suplente habría estado concentrado por última vez.

Entre las principales cartas de venta aparecen Mateo Del Blanco y Lautaro Vargas, ambos con un rendimiento destacado durante la temporada y con sondeos concretos desde clubes del exterior y del ámbito local. La lesión de Vargas genera incertidumbre, pero, si su diagnóstico lo permite, ambos están apuntados como potenciales transferencias para equilibrar las finanzas del club. No sería extraño que el partido ante Gimnasia marcara la despedida de uno o de ambos.

El caso de Valentín Facendini tiene particular atención: posee contrato vigente, pero su cláusula de salida es muy baja, lo que lo convierte en otro de los jugadores con altas probabilidades de emigrar. Hay interés desde el exterior y su futuro podría definirse en las próximas semanas.

Por su parte, Mauricio Martínez debería regresar a Rosario Central, donde tiene un año más de vínculo. Si Unión pretende retenerlo, deberá abonar 350.000 dólares por el 50% del pase. Una alternativa sería acordar un nuevo préstamo, aunque eso implicaría extender su contrato con Central para evitar que quede libre en diciembre de 2026.

Dentro del grupo de suplentes también hay posibles despedidas. Lucas Gamba, cuyo contrato vence ahora y no tuvo participación reciente, habría jugado sus últimos minutos con la rojiblanca. Francisco Gerometta, directamente sin lugar ni siquiera en las convocatorias, aparece como otro candidato a emigrar.

Por su parte, Diego Armando Díaz podría salir a préstamo para sumar continuidad en la Primera Nacional, donde hay varios clubes interesados.

Finalmente, el futuro de Claudio Corvalán también está bajo observación. Si bien tiene contrato hasta 2026, su rol dentro del equipo quedó muy relegado en la consideración de Madelón. No se descarta que busque un nuevo destino, con Quilmes como alternativa recurrente por afinidad y pasado reciente.

Posibles despedidas en Unión

Matías Tagliamonte → opción de compra de USD 500 mil o nuevo préstamo

Tomás Durso → casi confirmado su regreso a Atlético Tucumán

Mateo Del Blanco → sondeos para venta

Lautaro Vargas → probable salida, sujeto al resultado de sus estudios médicos

Valentín Facendini → cláusula baja, propuestas desde el exterior

Mauricio Martínez → debería volver a Central, opción de compra USD 350 mil

Lucas Gamba → contrato finalizado

Francisco Gerometta → sin lugar, posible salida

Diego Armando Díaz → préstamo para sumar minutos

Claudio Corvalán → relegado, podría buscar nuevo rumbo