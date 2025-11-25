Colón toma nota: la AFA cortó el acuerdo con TyC Sports para la transmisiones del ascenso

La AFA confirmó la finalización del contrato de TyC Sports para transmitir los partidos del ascenso. ¿Quién televisará en 2026? Colón sigue el tema

La AFA confirmó el final del acuerdo que mantenía desde 2016 co n Torneos y Competencias SA (TyC Sports) y Tele Red Imagen S.A. (TRISA), vínculo que había sido actualizado en 2019 y que regulaba la transmisión de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana. Tema que captó la atención de Colón .

Con la disputa de los últimos partidos de la temporada 2025 en ambas categorías, ese contrato quedó oficialmente concluido, dejando al Ascenso sin un esquema de televisación definido a partir del próximo año.

La AFA informó que iniciará un proceso de evaluación para determinar el formato de emisión desde 2026. Sobre la mesa aparecen dos caminos: Desarrollar una plataforma propia, con un sistema centralizado de transmisión. Abrir un proceso de licitación, permitiendo que distintas empresas presenten propuestas para quedarse con los derechos. La decisión será clave no solo para la exposición de los torneos sino también para su sustentabilidad económica.

El objetivo: más ingresos para los clubes

En la entidad creen que el cierre del ciclo con Torneos representa una oportunidad estratégica: renegociar valores, actualizar modalidades de producción y mejorar la distribución de ingresos. La intención es clara: aumentar la recaudación que reciben los clubes del Ascenso, históricamente relegados en la torta económica del fútbol argentino.

Además, la dirigencia entiende que un nuevo modelo puede modernizar la forma de transmitir los partidos y potenciar la visibilidad de categorías que, en los últimos años, ganaron mayor competitividad y seguimiento.

Estudios en marcha y definiciones próximas

Durante las próximas semanas, la AFA avanzará con análisis técnicos y financieros para determinar cuál será el sistema más conveniente. También se evaluará el impacto digital de distintos modelos y su adaptación a las necesidades de las instituciones. La nueva etapa ya empezó: el Ascenso aguarda por un esquema de televisación que marcará el rumbo de la competencia desde 2026.