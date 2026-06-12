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Choque fatal en Chaco: el jugador de Newell's Saúl Salcedo sufrió fractura de tibia y peroné

El futbolista impactó de frente contra otro vehículo, cuyo conductor murió. Viajaba junto a su pareja, su mamá y su pequeña beba.

12 de junio 2026 · 18:25hs
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Así quedó el vehículo en el que viajaban Saúl Salcedo y su familia. El jugador de Newells tiene doble fractura y debe ser operado.

Así quedó el vehículo en el que viajaban Saúl Salcedo y su familia. El jugador de Newell's tiene doble fractura y debe ser operado.

Se conocen nuevos detalles del choque frontal que el jugador de Newell's Saúl Salcedo protagonizó durante la mañana de este viernes en una ruta nacional, en la provincia de Chaco. El futbolista sufrió fracturas de tibia y peroné y está internado en Resistencia.

Salcedo viajaba de Rosario a Asunción por la ruta nacional Nº 11 junto a su mujer, su madre y su pequeña hija, de unos pocos días, cuando chocó con otro vehículo en jurisdicción de la localidad chaqueña de Margarita Belén, a la altura del kilómetro 1034 de esa traza. En Rosario, la noticia se conoció a través de un comunicado oficial de Newell's.

Choque frontal bajo la lluvia

El siniestro se produjo alrededor de las 8.30 de la mañana, cuando Salcedo viajaba a bordo de una camioneta con destino a Asunción. El jugador iba a firmar allí un contrato a préstamo con el club Libertad, una operación que ahora quedó en stand by.

En el momento del impacto, que se produjo cerca de la localidad chaqueña de Margarita Belén, al norte de Resistencia, llovía en la región y la visibilidad de era buena. El choque fue frontal y tan violento que el conductor del otro vehículo, un Citroen C4, murió en el acto. Tenía 51 años.

Saúl Salcedo sufrió una doble fractura

Tanto Salcedo como los demás integrantes de su familia sufrieron heridas, aunque en el caso de su mujer y su madre fueron leves. La beba, en tanto, habría resultado ilesa, según informan medios de Chaco.

Quien se llevó la peor parte fue el defensor paraguayo. Por lo que se sabe hasta ahora, el futbolista tiene fracturas en la tibia y el peroné de una de sus piernas y la previsión es que tendrá que ser operado.

Salcedo y Newell's ya habían acordado que el jugador dejaría la institución del Parque. Ya había llegado a un acuerdo con el club Libertad de Asunción y el motivo de su viaje a la capital paraguaya era firmar el vínculo a préstamo con esa entidad.

Newell's Saúl Salcedo Choque fractura
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