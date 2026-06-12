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Canadá rescató un empate histórico ante Bosnia en Toronto

El seleccionado anfitrión logró romper esa racha gracias a un gol de Cyle Larin en el tramo final del encuentro.

Ovación

Por Ovación

12 de junio 2026 · 18:36hs
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Canadá rescató un empate histórico ante Bosnia en Toronto

Canadá rescató un empate 1 a 1 frente a Bosnia en Toronto y consiguió un resultado histórico al sumar por primera vez un punto en una Copa del Mundo.

Tras sus participaciones sin unidades en México 1986 y Qatar 2022, el seleccionado anfitrión logró romper esa racha gracias a un gol de Cyle Larin en el tramo final del encuentro. Jovo Lukic había marcado el triunfo transitorio en el primer tiempo.

Bosnia comenzó mejor y avisó a los dos minutos con una acción de pelota parada cuando un tiro libre cayó al área, Jovo Lukic bajó el balón y Amar Memic remató por encima del travesaño.

Canadá respondió a los 15 minutos mediante el delantero Jonathan David, quien aprovechó un error defensivo pero definió a las manos del arquero bosnio Nikola Vasilj.

A los 20 minutos llegó la apertura del marcador para los europeos tras un córner desde la derecha, cuando Ivan Basic envió el centro al primer palo, Sead Kolasinac peinó la pelota y Lukic apareció en el área chica para conectar de cabeza y vencer a Maxime Crépeau.

El conjunto dirigido por Jesse Marsch intentó reaccionar antes del descanso, aunque le faltó profundidad. Tani Oluwaseyi tuvo una oportunidad clara, pero remató por encima del travesaño, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Canadá reaccionó y tuvo su premio ante Bosnio

El inicio del segundo tiempo ofreció una ocasión importante para cada equipo: Canadá elaboró una gran jugada colectiva que terminó con un remate de Richie Laryea, pero Kolasinac despejó sobre la línea y el travesaño evitó el empate y del otro lado, Bosnia desperdició un contragolpe favorable en los pies de Ermedin Demirovic.

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Obligado por el resultado, el conjunto local adelantó sus líneas y comenzó a generar peligro por lo que Eustaquio probó desde media distancia sin éxito y luego Oluwaseyi estuvo cerca con un cabezazo que fue rechazado de manera increíble sobre la línea.

La igualdad llegó a los 33 minutos del complemento cuando Ismael Koné condujo el ataque, descargó para Promise David y el delantero asistió a Cyle Larin, quien controló, se sacó de encima a Tarik Muharemovic y definió con potencia ante Vasilj para establecer el 1 a 1 definitivo.

Canadá Bosnia Toronto
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