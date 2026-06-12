Uno Santa Fe | Santa Fe | plaza

El ambicioso plan que se proyecta para recuperar la Plaza Italia y devolverle a Santa Fe un espacio histórico

El Senado y la Municipalidad avanzan en un anteproyecto para transformar la explanada de la Legislatura, hoy estacionamiento, en un espacio verde y público.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

12 de junio 2026 · 19:25hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Historia del lugar: La Plaza Italia

Historia del lugar: La Plaza Italia, con pasado como Aduana y cuartel, busca recuperar su identidad histórica.
Avanza un anteproyecto para transformar la explanada de la Legislatura en un espacio verde público.

Avanza un anteproyecto para transformar la explanada de la Legislatura en un espacio verde público.

La explanada ubicada frente a la Legislatura Provincial, sobre Avenida General López al 3.000 de la ciudad de Santa Fe, podría dejar de ser una playa de estacionamiento para convertirse nuevamente en lo que fue durante décadas: una plaza de encuentro, verde y accesible para todos los santafesinos. La iniciativa, impulsada por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y acompañada por el intendente Juan Pablo Poletti y el gobernador Maximiliano Pullaro, busca recuperar la identidad histórica de la antigua Plaza Italia, también conocida como "Plaza Pringles" hasta finales del siglo XIX, y reintegrarla al eje cívico más emblemático de la capital provincial.

El camino todavía es largo. Por ahora se trata de un anteproyecto en desarrollo, y las reuniones entre los equipos técnicos de la Provincia y la Municipalidad son parte del proceso de planificación que debe atravesarse antes de llegar a una propuesta definitiva, según aclararon fuentes legislativas a UNO Santa Fe. El pasado jueves, Michlig y Poletti se reunieron nuevamente en la Cámara de Senadores, donde se presentaron las primeras infografías que ilustran la idea que se quiere plasmar en el espacio. Fue un paso concreto en la construcción del proyecto: poner imágenes a una visión que, hasta ahora, se había expresado en palabras.

img_0890

Un espacio con historia

El terreno que hoy ocupa la Legislatura tiene una historia que se remonta a la colonia. Allí funcionó la Vieja Aduana y Cuartel de la ciudad, construida con muros de adobe endurecido, techo de tejas y rejas de hierro. En 1793, su propietario original, Don Prudencio María Gastañuduy —Teniente Gobernador durante los sucesos de Mayo— la vendió al Gobierno para instalar la Tesorería, la Aduana y la Administración. Con el tiempo, el edificio fue cuartel, prisión e imprenta del Estado. Entre sus muros estuvo recluido durante más de cuatro años el General José María Paz, capturado en 1831 y liberado en septiembre de 1835.

A fines del Siglo XIX, el deteriorado edificio fue demolido y en su lugar se levantó la Plaza Coronel Pringles. En 1909, la Ley N° 1548 dispuso la construcción del Palacio Legislativo en ese mismo predio. El proyecto fue encargado al arquitecto Roberto Tiphaine y la obra adjudicada a Juan Beltrame. En 1911, el Concejo Deliberante cedió el terreno de la plaza al Gobierno Provincial mediante la Ordenanza N° 1184. Con el correr de las décadas, el espacio fue perdiendo su carácter de plaza: primero se rellenó el nivel original y luego se lo convirtió en estacionamiento para legisladores y empleados, situación que persiste hasta hoy, según indicó el registro histórico del sitio web "Santa Fe en mi barrio".

Imagen24
Foto: Santa Fe en mi barrio

Foto: Santa Fe en mi barrio

La política que quiere devolver lo que tomó

La idea de recuperar el espacio surgió de Michlig junto a la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia, quienes realizaron una primera reunión con el intendente Poletti, según indicaron desde LT10. Cuando el legislador por el Departamento San Cristóbal asumió la presidencia de la Cámara de Senadores, retomó la iniciativa y la trasladó al gobernador Pullaro, quien le dio su respaldo para avanzar hacia un proyecto definitivo con estimación presupuestaria.

"Siempre consideré que la política estaba avasallando derechos de los ciudadanos, que nos habíamos apropiado de un lugar que es propiedad de los vecinos y que lo tienen que utilizar los vecinos", afirmó Michlig. Y agregó: "Queremos que gran parte del sector que le hemos quitado a los vecinos vuelva nuevamente a los vecinos, que la política le devuelva lo que le corresponde a los ciudadanos".

img_0888

El intendente Poletti coincidió con esa mirada: "Es una buena noticia la iniciativa de recuperar íntegramente la vieja Plaza Italia, que actualmente en parte se ocupa como lugar de estacionamiento. La idea es avanzar con reformas para que sea un espacio público para utilizar, ya sea para actos, para diversión de niños, para caminar, para tomar unos mates".

LEER MÁS: Vialidad Nacional detectó nuevas fallas en el viejo Puente Carretero y le pidió a Santa Fe que se haga cargo de los arreglos

Qué se proyecta construir

El anteproyecto retoma los conceptos paisajísticos históricos de principios de siglo, con un diseño rehundido que no tape la imponente fachada del edificio legislativo. Las infografías presentadas en la reunión del jueves comenzaron a dar forma visual a esa idea: un espacio que equilibre identidad histórica y funcionalidad contemporánea. Se prevén áreas verdes, juegos para niños y tres mástiles para izar las banderas nacional, provincial y de la ciudad de Santa Fe. También se estudia la posibilidad de incorporar un pequeño paseo que evoque la Reforma Constitucional de 2025.

PLAZA ITALIA ANTEPROYECTO

Uno de los elementos más destacados del plan es un paseo peatonal sobre la calle 4 de Enero que vincularía la Plaza Italia con el Museo Rosa Galisteo, de manera similar al concepto que une los edificios en torno a la Plaza 25 de Mayo. Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, Eduardo Rudi, explicó en LT10: "Los estudios hídricos se refieren a que hay una idea de proyecto de paseo peatonal sobre 4 de Enero, que vincule la Plaza Italia con el Museo Rosa Galisteo. Habrá que ver cómo avanzamos y estamos a disposición con los equipos técnicos".

Rudi también destacó el valor simbólico del proyecto en el marco del eje histórico que concentra los tres poderes del Estado: "Es una plaza que está en un eje emblemático de la ciudad, y volver a tener la Plaza Italia en un concepto de espacio verde resignificaría a la ciudad".

El estacionamiento y los legisladores

Uno de los puntos más concretos de la propuesta es la reorganización del estacionamiento. Michlig fue claro: los legisladores ya no tendrán el privilegio de estacionar gratuitamente. "La utilización de esos espacios sería abonando lo que corresponde, como cualquier hijo de vecino", señaló. Los miércoles y jueves, días de sesión, se habilitarán sectores específicos con estacionamiento medido y pago. El resto de los días, el espacio quedará liberado al uso público.

LEER MÁS: La mayor inversión vial en Santa Fe: licitaron la reconstrucción de 38 kilómetros de la Ruta 39 y una rotonda en Gobernador Crespo

Los pasos que vienen

Antes de avanzar hacia la licitación, el anteproyecto deberá transitar varias instancias. Los equipos técnicos de la Municipalidad tienen por delante estudios hídricos y de factibilidad, gestiones catastrales para designar el predio como espacio verde, y el desarrollo del proyecto ejecutivo con estimación presupuestaria. A eso se suma una reunión pendiente con la vecinal de barrio Sur —la que comprende la plaza— para incorporar la mirada de los vecinos antes de tomar decisiones definitivas.

"Vamos a colaborar con los equipos técnicos de la Municipalidad para viabilizar el proyecto y trabajar de manera colaborativa, subsanando todos los problemas que surjan", comprometió Rudi.

Por su parte, Michlig marcó los tiempos: "Pretendemos que para mediados del año que viene la obra esté concluida, si es posible antes".

Si los plazos se cumplen, la antigua "Plaza Pringles" o "Plaza Italia" volvería a ser plaza antes de que termine 2027, devolviendo al centro cívico santafesino un espacio con mucha historia.

plaza Santa Fe historia política Senado
Noticias relacionadas
Emergencias en Santa Fe: el 911 demora menos de seis minutos en llegar a los casos más graves y siete a las incidencias generales

Emergencias en Santa Fe: el 911 demora menos de seis minutos en llegar a los casos más graves y siete a las incidencias generales

precios en santa fe: el asado supero los $22.000 por kilo y el pan alcanzo los $3.300 en mayo

Precios en Santa Fe: el asado superó los $22.000 por kilo y el pan alcanzó los $3.300 en mayo

Confirmado: Javier Milei volverá a Rosario para el acto del Día de la Bandera

Confirmado: Javier Milei volverá a Santa Fe para el acto del Día de la Bandera en Rosario

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Avanza la construcción de los puentes peatonales sobre Avenida Aristóbulo del Valle

Lo último

Fútbol femenino, pádel y golf en la agenda de la Copa Santa Fe

Fútbol femenino, pádel y golf en la agenda de la Copa Santa Fe

Cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe durante el feriado del lunes 15 de junio

Cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe durante el feriado del lunes 15 de junio

Quedó en prisión preventiva un hombre acusado de abusar sexualmente de un niño en barrio Centenario

Quedó en prisión preventiva un hombre acusado de abusar sexualmente de un niño en barrio Centenario

Último Momento
Fútbol femenino, pádel y golf en la agenda de la Copa Santa Fe

Fútbol femenino, pádel y golf en la agenda de la Copa Santa Fe

Cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe durante el feriado del lunes 15 de junio

Cómo funcionarán los servicios municipales en Santa Fe durante el feriado del lunes 15 de junio

Quedó en prisión preventiva un hombre acusado de abusar sexualmente de un niño en barrio Centenario

Quedó en prisión preventiva un hombre acusado de abusar sexualmente de un niño en barrio Centenario

Viejo Puente Carretero: Santa Fe pidió definir plazos y responsabilidades con Nación antes de avanzar con las reparaciones

Viejo Puente Carretero: Santa Fe pidió definir plazos y responsabilidades con Nación antes de avanzar con las reparaciones

El ambicioso plan que se proyecta para recuperar la Plaza Italia y devolverle a Santa Fe un espacio histórico

El ambicioso plan que se proyecta para recuperar la Plaza Italia y devolverle a Santa Fe un espacio histórico

Ovación
Colón jugará un partido clave para acercarse a la punta y para la continuidad de Medrán

Colón jugará un partido clave para acercarse a la punta y para la continuidad de Medrán

Colón detalló el operativo para la despedida del Pulga

Colón detalló el operativo para la despedida del Pulga

Fútbol femenino, pádel y golf en la agenda de la Copa Santa Fe

Fútbol femenino, pádel y golf en la agenda de la Copa Santa Fe

Colón aclaró su rol en la despedida del Pulga Rodríguez y llamó a vivir una fiesta en paz

Colón aclaró su rol en la despedida del Pulga Rodríguez y llamó a vivir una fiesta en paz

El Pulga Rodríguez fue reconocido en el Concejo Municipal como Deportista destacado

El Pulga Rodríguez fue reconocido en el Concejo Municipal como Deportista destacado"

Policiales
Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Hallaron el cadáver de Carlos María Ezpeleta en aguas del río Coronda a la altura de Bajada El Chiji, en Sauce Viejo

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Robaron en un comercio de insumos informáticos en avenida Blas Parera: estiman pérdidas por 20 millones de pesos

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Balearon a un oficial de Infantería en barrio San Lorenzo: el chaleco balístico le salvó la vida

Escenario
Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Los Auténticos Decadentes llegan a Santa Fe para una noche llena de clásicos y fiesta

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Más de 4.000 personas ya vieron la magia de Cirque XXI en Santa Fe

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Harlem Festival 2026 anuncia su 8va edición: todo lo que hay que saber

Multiverso presenta Vestigios: una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo

Multiverso presenta "Vestigios": una catarsis de rock pesado grabada en vivo para soltar el pasado y abrazar lo nuevo