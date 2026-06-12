El ambicioso plan que se proyecta para recuperar la Plaza Italia y devolverle a Santa Fe un espacio histórico

El Senado y la Municipalidad avanzan en un anteproyecto para transformar la explanada de la Legislatura, hoy estacionamiento, en un espacio verde y público.

La explanada ubicada frente a la Legislatura Provincial, sobre Avenida General López al 3.000 de la ciudad de Santa Fe, podría dejar de ser una playa de estacionamiento para convertirse nuevamente en lo que fue durante décadas: una plaza de encuentro, verde y accesible para todos los santafesinos. La iniciativa, impulsada por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, y acompañada por el intendente Juan Pablo Poletti y el gobernador Maximiliano Pullaro, busca recuperar la identidad histórica de la antigua Plaza Italia, también conocida como "Plaza Pringles" hasta finales del siglo XIX, y reintegrarla al eje cívico más emblemático de la capital provincial.

El camino todavía es largo. Por ahora se trata de un anteproyecto en desarrollo , y las reuniones entre los equipos técnicos de la Provincia y la Municipalidad son parte del proceso de planificación que debe atravesarse antes de llegar a una propuesta definitiva, según aclararon fuentes legislativas a UNO Santa Fe . El pasado jueves, Michlig y Poletti se reunieron nuevamente en la Cámara de Senadores, donde se presentaron las primeras infografías que ilustran la idea que se quiere plasmar en el espacio. Fue un paso concreto en la construcción del proyecto: poner imágenes a una visión que, hasta ahora, se había expresado en palabras.

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Un espacio con historia

El terreno que hoy ocupa la Legislatura tiene una historia que se remonta a la colonia. Allí funcionó la Vieja Aduana y Cuartel de la ciudad, construida con muros de adobe endurecido, techo de tejas y rejas de hierro. En 1793, su propietario original, Don Prudencio María Gastañuduy —Teniente Gobernador durante los sucesos de Mayo— la vendió al Gobierno para instalar la Tesorería, la Aduana y la Administración. Con el tiempo, el edificio fue cuartel, prisión e imprenta del Estado. Entre sus muros estuvo recluido durante más de cuatro años el General José María Paz, capturado en 1831 y liberado en septiembre de 1835.

A fines del Siglo XIX, el deteriorado edificio fue demolido y en su lugar se levantó la Plaza Coronel Pringles. En 1909, la Ley N° 1548 dispuso la construcción del Palacio Legislativo en ese mismo predio. El proyecto fue encargado al arquitecto Roberto Tiphaine y la obra adjudicada a Juan Beltrame. En 1911, el Concejo Deliberante cedió el terreno de la plaza al Gobierno Provincial mediante la Ordenanza N° 1184. Con el correr de las décadas, el espacio fue perdiendo su carácter de plaza: primero se rellenó el nivel original y luego se lo convirtió en estacionamiento para legisladores y empleados, situación que persiste hasta hoy, según indicó el registro histórico del sitio web "Santa Fe en mi barrio".

Imagen24 Foto: Santa Fe en mi barrio

La política que quiere devolver lo que tomó

La idea de recuperar el espacio surgió de Michlig junto a la exvicegobernadora y actual diputada nacional Gisela Scaglia, quienes realizaron una primera reunión con el intendente Poletti, según indicaron desde LT10. Cuando el legislador por el Departamento San Cristóbal asumió la presidencia de la Cámara de Senadores, retomó la iniciativa y la trasladó al gobernador Pullaro, quien le dio su respaldo para avanzar hacia un proyecto definitivo con estimación presupuestaria.

"Siempre consideré que la política estaba avasallando derechos de los ciudadanos, que nos habíamos apropiado de un lugar que es propiedad de los vecinos y que lo tienen que utilizar los vecinos", afirmó Michlig. Y agregó: "Queremos que gran parte del sector que le hemos quitado a los vecinos vuelva nuevamente a los vecinos, que la política le devuelva lo que le corresponde a los ciudadanos".

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El intendente Poletti coincidió con esa mirada: "Es una buena noticia la iniciativa de recuperar íntegramente la vieja Plaza Italia, que actualmente en parte se ocupa como lugar de estacionamiento. La idea es avanzar con reformas para que sea un espacio público para utilizar, ya sea para actos, para diversión de niños, para caminar, para tomar unos mates".

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Qué se proyecta construir

El anteproyecto retoma los conceptos paisajísticos históricos de principios de siglo, con un diseño rehundido que no tape la imponente fachada del edificio legislativo. Las infografías presentadas en la reunión del jueves comenzaron a dar forma visual a esa idea: un espacio que equilibre identidad histórica y funcionalidad contemporánea. Se prevén áreas verdes, juegos para niños y tres mástiles para izar las banderas nacional, provincial y de la ciudad de Santa Fe. También se estudia la posibilidad de incorporar un pequeño paseo que evoque la Reforma Constitucional de 2025.

PLAZA ITALIA ANTEPROYECTO

Uno de los elementos más destacados del plan es un paseo peatonal sobre la calle 4 de Enero que vincularía la Plaza Italia con el Museo Rosa Galisteo, de manera similar al concepto que une los edificios en torno a la Plaza 25 de Mayo. Al respecto, el secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad, Eduardo Rudi, explicó en LT10: "Los estudios hídricos se refieren a que hay una idea de proyecto de paseo peatonal sobre 4 de Enero, que vincule la Plaza Italia con el Museo Rosa Galisteo. Habrá que ver cómo avanzamos y estamos a disposición con los equipos técnicos".

Rudi también destacó el valor simbólico del proyecto en el marco del eje histórico que concentra los tres poderes del Estado: "Es una plaza que está en un eje emblemático de la ciudad, y volver a tener la Plaza Italia en un concepto de espacio verde resignificaría a la ciudad".

El estacionamiento y los legisladores

Uno de los puntos más concretos de la propuesta es la reorganización del estacionamiento. Michlig fue claro: los legisladores ya no tendrán el privilegio de estacionar gratuitamente. "La utilización de esos espacios sería abonando lo que corresponde, como cualquier hijo de vecino", señaló. Los miércoles y jueves, días de sesión, se habilitarán sectores específicos con estacionamiento medido y pago. El resto de los días, el espacio quedará liberado al uso público.

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Los pasos que vienen

Antes de avanzar hacia la licitación, el anteproyecto deberá transitar varias instancias. Los equipos técnicos de la Municipalidad tienen por delante estudios hídricos y de factibilidad, gestiones catastrales para designar el predio como espacio verde, y el desarrollo del proyecto ejecutivo con estimación presupuestaria. A eso se suma una reunión pendiente con la vecinal de barrio Sur —la que comprende la plaza— para incorporar la mirada de los vecinos antes de tomar decisiones definitivas.

"Vamos a colaborar con los equipos técnicos de la Municipalidad para viabilizar el proyecto y trabajar de manera colaborativa, subsanando todos los problemas que surjan", comprometió Rudi.

Por su parte, Michlig marcó los tiempos: "Pretendemos que para mediados del año que viene la obra esté concluida, si es posible antes".

Si los plazos se cumplen, la antigua "Plaza Pringles" o "Plaza Italia" volvería a ser plaza antes de que termine 2027, devolviendo al centro cívico santafesino un espacio con mucha historia.