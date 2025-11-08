Choque de realidades opuestas entre Huracán y Newell's en el Ducó

Huracán y Newell's chocarán, desde las 17, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios por la fecha 15 del Torneo Clausura

Huracán y Newell's chocarán este sábado en el Palacio Tomás Adolfo Ducóde Parque Patricios por la fecha 15 del Torneo Clausura . El encuentro se jugará, desde las 17, con arbitraje de Jorge Baliño y televisación de TNT Sports Premium.

El Globo, en palabras de su arquero y capitán, "no puede permitirse pensar en que el semestre terminó", e irá por la clasificación a octavos y alcanzar el sueño de una copa. Y la Lepra afronta un complejo panorama que lo tiene complicado con la posibilidad de descender.

Huracán no se resigna a que su pálido presente lo postergue de los playoffs y la posibilidad de soñar con jugar alguna de las copas continentales. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka, que hace apenas cinco meses jugó la final del fútbol argentino, ha transitado un Clausura de forma apática y hoy, a falta de dos jornadas de fase regular, está fuera de la siguiente fase.

Hernán Galíndez, arquero, capitán y referente, declaró: "Prefiero creer que todavía hay tiempo y posibilidades. No puedo permitirme pensar que el año terminó".

Lucas Bernardi sucedió a Cristian Fabbiani como entrenador de Newell’s, pero en su debut cayó por 1-0 ante Unión en el Coloso Marcelo Bielsa y agudizó la crisis deportiva que atraviesa la Lepra.

El equipo rosarino está último en la Zona A del Torneo Clausura, tres puntos por encima del descenso por tabla anual y ya no depende de si mismo. A la crisis deportiva se le sumó la salida de Pipa Benedetto, un refuerzo que nunca fue tal y que el nuevo entrenador decidió cortar.

Probables formaciones de Huracán y Racing

Huracán: Hernan Galíndez; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Nehuen Mario Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonel Pérez, Facundo Waller, Matko Miljevic; Luciano Giménez, Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.

Newell’s: Juan Espinola; Alejo Montero, Saúl Salcedo, Víctor Cuesta, Lucas Sosa; Facundo Guch, Martín Fernández, Valentino Acuña, Jerónimo Russo; Luciano Herrera, Carlos Gonzalez. DT: Lucas Bernardi.

Hora: 17.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Pablo Echavarría.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.