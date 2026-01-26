Choque en Vicente López: Platense e Instituto buscan despegar en el Apertura

Platense será local de Instituto, este lunes desde las 17, en Vicente López, en la apertura de la segunda fecha del Torneo Apertura.

La segunda fecha del Torneo Apertura arranca este lunes con un duelo que promete intensidad. Desde las 17, Platense será local ante Instituto en el Estadio Ciudad de Vicente López. El árbitro será Bruno Amiconi y el encuentro podrá verse por ESPN Premium.

Ambos llegan con la necesidad de sumar de a tres tras un inicio sin victorias. El Calamar rescató un empate sin goles frente a Unión en Santa Fe, mientras que la Gloria tropezó en casa ante Vélez sobre el cierre.

Platense, entre la ilusión y la exigencia

El equipo de Walter Zunino transita una temporada que ya es histórica para el club: defiende el título y, además, se prepara para afrontar la Copa Libertadores, un desafío que eleva la vara deportiva e institucional.

Para sostener esa doble (y pronto triple) competencia, el Marrón renovó fuerte su plantel con 14 caras nuevas. Nueve de ellas tuvieron minutos en el debut, en un equipo que mostró orden defensivo y logró mantener su arco en cero, aunque todavía busca mayor fluidez en ataque.

En las próximas horas podría sumarse oficialmente Martín Barrios, volante de Racing, lo que le daría una alternativa más a un mediocampo en plena reconfiguración.

Instituto, a dar vuelta la página

En Córdoba todavía duele la caída ante Vélez. Instituto había generado situaciones y hasta llegó a festejar un penal, pero el VAR detectó un offside previo y anuló la acción. Cuando parecía que el empate era negocio, Tobías Andrada marcó en el descuento y dejó a la Gloria con las manos vacías.

El conjunto de Alta Córdoba sabe que no puede demorarse en la reacción si quiere ser competitivo. Por eso, la visita a Vicente López aparece como una oportunidad para recuperar terreno y ganar confianza en un arranque exigente.

El último partido también dejó la primera imagen de Franco Jara con la camiseta albirroja, un refuerzo llamado a aportar experiencia y peso ofensivo en una zona donde el equipo necesita mayor contundencia.

Tres puntos que valen más que eso

Será un cruce entre un equipo que quiere hacerse fuerte de local y otro que busca revancha inmediata. Platense intentará imponer su solidez y empezar a sumar de a tres ante su gente; Instituto, en cambio, irá por un golpe que le permita acomodarse rápido en la tabla.

Con objetivos ambiciosos y margen de mejora en ambos lados, el partido asoma como una buena medida para saber dónde están parados en este arranque de campeonato.

Probables formaciones de Platense e Instituto

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Guido Mainero, Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio, Juan Gauto, Franco Zapiola; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Instituto:Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Fernando Alarcón; Giuliano Cerato, Juan Ignacio Méndez, Franco Moyano, Diego Sosa, Jhon Córdoba, Alex Luna; Franco Jara. DT: Daniel Oldrá.

Hora: 17.00.

Árbitro: Bruno Amiconi.

VAR: Yamil Possi.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

TV: ESPN Premium.