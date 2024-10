Claudio Borghi le pegó a las SAD por el mal momento de Chile

En medio de este mal momento, fue Claudio Borghi que relacionó directamente el presente de la selección chilena con las SAD: “Es una consecuencia de falta de trabajo e inversiones. No quiero meterles la culpa a los clubes, pero las SAD trajeron poco trabajo en cadetes e inferiores. Hoy no sabemos quiénes son los presidentes o los dueños de los clubes”.

El Bichi, sin pelos en la lengua

“Son montón de consecuencias que te llevan a este lugar de incertidumbre. Los manejos de las SAD hacen que haya renuncias que no son claras y salidas por problemas de salud que no se saben si son ciertos” agregó el ex delantero de Argentinos Juniors.

El entrenador de 60 años continuó con su arremetida a las SAD y sentenció: “Las Sociedades Anónimas Deportivas son lamentables. Acá en Chile no hay Reservas y obligan a poner un Sub21 por equipo. Clubes que no los tienen y deben traer uno”.

Por último, Borghi se refirió al director técnico Gareca: “Cuando llegó su objetivo era clasificar al Mundial, pero no tiene injerencia en el trabajo de menores, algo que es fundamental. Hoy estamos últimos y bastante lejos de los varios puestos de clasificación. Si mañana perdemos, el panorama será bastante oscuro”.