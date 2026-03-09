Este domingo se puso en marcha de manera parcial el Torneo Apertura Promocional, donde sobresalió el debut ganador de Regatas Santa Fe en Laguna Paiva.
Torneo Promocional: gran estreno del debutante Regatas (SF)
Regatas (SF) debutó en el Torneo Promocional con un contundente triunfo en Laguna Paiva. El bicampeón Kimberley arrancó a paso ganador.
Por Ovación
9 de marzo 2026 · 09:02hs
Asimismo, el bicampeón en ejercicio, Kimberley, sumó un éxito contundente ante Unión y Progreso B en el Cándido Arrúa.
TORNEO PROMOCIONAL – FECHA 1
Domingo 8 de marzo
Kimberley 71 – Unión y Progreso B 39
Santa Rosa 53 – Central Rincón 40
Alumni (LP) 55 – Regatas (SF) 73
Colón (SJ) 51 – Colón (SF) 78
Atlético Franck 57 – Alianza (ST) 50
Unión y Progreso A vs. Atlético Arroyo Leyes (pasó a reprogramación)
Fuente: ASB