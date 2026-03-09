Torneo Promocional: gran estreno del debutante Regatas (SF)

Uno Santa Fe | Ovación | Promocional

Regatas (SF) debutó en el Torneo Promocional con un contundente triunfo en Laguna Paiva. El bicampeón Kimberley arrancó a paso ganador.

9 de marzo 2026 · 09:02hs
Este domingo se puso en marcha de manera parcial el Torneo Apertura Promocional, donde sobresalió el debut ganador de Regatas Santa Fe en Laguna Paiva.

Asimismo, el bicampeón en ejercicio, Kimberley, sumó un éxito contundente ante Unión y Progreso B en el Cándido Arrúa.

TORNEO PROMOCIONAL – FECHA 1

Domingo 8 de marzo

Kimberley 71 – Unión y Progreso B 39

Santa Rosa 53 – Central Rincón 40

Alumni (LP) 55 – Regatas (SF) 73

Colón (SJ) 51 – Colón (SF) 78

Atlético Franck 57 – Alianza (ST) 50

Unión y Progreso A vs. Atlético Arroyo Leyes (pasó a reprogramación)

Fuente: ASB

