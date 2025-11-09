Claudio Úbeda sacó pecho en Boca: "A mi equipo lo defino con la palabra solidez"

El técnico de Boca Juniors analizó el rendimiento del equipo y le dedicó la victoria a Miguel Ángel Russo.

Tras el triunfo por 2-0 frente a River Plate que selló la clasificación a la Copa Libertadores 2026, el director técnico de Boca Juniors, Claudio Úbeda, destacó los puntos claves que llevaron a su equipo al triunfo en La Bombonera.

En el arranque de sus dichos, el D.T confesó que estuvo “muy feliz” por el resultado y la forma con la que lo obtuvieron. Además, elogió al jugador del partido, Exequiel Oscar Zeballos , quien según el entrenador “marcó la diferencia” .

Úbeda expresó que el triunfo fue dedicado a Miguel Ángel Russo: “Cuando terminó el partido me abracé con todo el cuerpo técnico. Nos acordamos de Miguel (Russo)... estoy más que seguro que está festejando desde arriba. Eso fue lo primero que me provocó, le dedicamos el triunfo a él y su familia.”

Por otra parte, el D.T realizó un extenso análisis sobre el intenso encuentro: “Creo que el equipo viene teniendo un crecimiento sostenido, hoy demostró que con un rival histórico como River mostró solidez. Atacamos cuando teníamos que atacar. Fuimos serios y duros... es lo que yo le dije a los chicos.” Úbeda agregó: “Somos un equipo serio y sólido.”

“Después nos pusimos el chaleco de luchadores y protegimos el arco a toda costa”, manifestó sobre el aspecto defensivo del equipo.

El entrenador sumó que la clasificación a la Libertadores “no fue el único objetivo cumplido”. “Nos queda mucho por delante... falta mucho para terminar el año”, aclaró.

El D.T del “Xeneize” explicó la importancia de Leandro Paredes para el plantel: “Es un jugador que ha tenido la trayectoria que tuvo por su profesionalidad... desde que llega al entrenamiento habla con los chicos y da el 100% en cada momento. Él tomó la bandera de transmitirle a los demás y no es para nada fácil. Paredes es un ejemplo y transmite mucho.”

Qué dijo Claudio Úbeda sobre su continuidad en Boca

Por otro lado, Úbeda habló sobre su continuidad en el plantel profesional del “Azul y Oro”: “No depende para nada de mí... estamos más que conformes y contentos de formar parte de esta institución.”

En el cierre de sus dichos, el entrenador expresó su sensación sobre el resultado: “Me quedo con la sensación que podríamos haber hecho uno o dos goles más.”

“No nos sorprendió la victoria, pensábamos que podía jugar con línea de cinco, con salida de laterales. A mi equipo lo defino con una palabra: solidez”, cerró la conferencia de prensa pos partido.