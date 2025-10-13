Uno Santa Fe | Ovación | Clausura femenino

Clausura Femenino: Alma y Gimnasia, a un paso de armar la final

Alma Juniors le sacó el factor cancha a CUST, a quien venció por 57-51. Gimnasia superó a República por 51-39 por el Clausura Femenino.

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2025 · 07:52hs
Clausura Femenino: Alma y Gimnasia, a un paso de armar la final

ASB

Se jugaron los primeros partidos semifinales, al mejor de tres, del Torneo Clausura Femenino de Mayores. La nota la dio Alma Juniors, al quitarle el factor cancha a CUST, monarca del Apertura.

Las síntesis de los dos partidos del Clausura Femenino

CUST 51: Milagros Hassan 2, Paula Cortes 20, Paula Lazcano 11, Lara De Diego 4, Araceli Ghirardi 5 (FI) Florencia Maidana 1, Valentina Checcacci 0, Ana Mina 8, Martina Peralta 0. DT: Susana Goncebat.

ALMA JUNIORS 57: Jazmín Mottier 2, Virginia Ruiz 8, Sabrina Mottier 7, Mía Andereggen 17, Eugenia Freyre 3 (FI) Paulina Descalzo 0, Yael Peralta 2, Catalina Huber 13, Sofía Descalzo 3, Magdalena Brega 2. DT: Sebastián Gaztambide.

Parciales: 13-12, 27-25 y 47-41.

Árbitros: José Rodríguez, Agustín Kinsvater y Tomás González.

Cancha: Pay Zumé.

GIMNASIA 51: Gianella Ramassotto 12, Ludmila Theiler 13, Juana Marotti 7, Luz Salvatelli 0, Cora Minetti 14 (FI) Renata Estrubia 4, Avril Strada 0, Lola Centeno 1, Renata Canalis 0, Paloma Ricardo 0. DT: Valentina Bonini.

REPÚBLICA 39: Julia García 6, Joaquina Bonneau 12, Camila Folmer 3, Sofía García 0, Maite Orbelli 3 (FI) Cintia Ramos 2, Delfina Marsilli 0, Martina Orbelli 6, Sol Tosetto 2, Tiara Fernández 0, Emilia Brodsky 3, Martina Spies 2. DT: Carlos Baldi.

Parciales: 16-10, 28-19 y 36-27.

Árbitros: Luciano Menéndez, Abril Robledo Mas y Julia Aguilar.

Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.

Fuente: ASB

Clausura femenino Alma Gimnasia
Noticias relacionadas
la asociacion santafesina fue subcampeon del provincial u13

La Asociación Santafesina fue subcampeón del Provincial U13

tiempo de play-in en el oficial prefederal 2025

Tiempo de Play-In en el Oficial Prefederal 2025

riestra se quiere afirmar como lider ante platense en la zona b

Riestra se quiere afirmar como líder ante Platense en la Zona B

los locales pisaron fuerte en la primera etapa del reducido

Los locales pisaron fuerte en la primera etapa del Reducido

Lo último

Alejandro Balbis, referente de la música uruguaya, regresa a Santa Fe

Alejandro Balbis, referente de la música uruguaya, regresa a Santa Fe

Pérez Esquivel a Corina Machado: ¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?

Pérez Esquivel a Corina Machado: "¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?"

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Último Momento
Alejandro Balbis, referente de la música uruguaya, regresa a Santa Fe

Alejandro Balbis, referente de la música uruguaya, regresa a Santa Fe

Pérez Esquivel a Corina Machado: ¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?

Pérez Esquivel a Corina Machado: "¿Por qué llamaste a Estados Unidos para que invada Venezuela?"

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

¿A Unión le agarraron la mano o perdió su identidad?

Ovación
Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Tiempo de Play-In en el Oficial Prefederal 2025

Tiempo de Play-In en el Oficial Prefederal 2025

Riestra se quiere afirmar como líder ante Platense en la Zona B

Riestra se quiere afirmar como líder ante Platense en la Zona B

Colón de San Justo eliminó a Central Rincón y está en cuartos de final del Promocional

Colón de San Justo eliminó a Central Rincón y está en cuartos de final del Promocional

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía

Koino Yokan llega a Tribus con un show cargado de energía