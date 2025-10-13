Se jugaron los primeros partidos semifinales, al mejor de tres, del Torneo Clausura Femenino de Mayores. La nota la dio Alma Juniors, al quitarle el factor cancha a CUST, monarca del Apertura.
Clausura Femenino: Alma y Gimnasia, a un paso de armar la final
Alma Juniors le sacó el factor cancha a CUST, a quien venció por 57-51. Gimnasia superó a República por 51-39 por el Clausura Femenino.
Por Ovación
Las síntesis de los dos partidos del Clausura Femenino
CUST 51: Milagros Hassan 2, Paula Cortes 20, Paula Lazcano 11, Lara De Diego 4, Araceli Ghirardi 5 (FI) Florencia Maidana 1, Valentina Checcacci 0, Ana Mina 8, Martina Peralta 0. DT: Susana Goncebat.
ALMA JUNIORS 57: Jazmín Mottier 2, Virginia Ruiz 8, Sabrina Mottier 7, Mía Andereggen 17, Eugenia Freyre 3 (FI) Paulina Descalzo 0, Yael Peralta 2, Catalina Huber 13, Sofía Descalzo 3, Magdalena Brega 2. DT: Sebastián Gaztambide.
Parciales: 13-12, 27-25 y 47-41.
Árbitros: José Rodríguez, Agustín Kinsvater y Tomás González.
Cancha: Pay Zumé.
GIMNASIA 51: Gianella Ramassotto 12, Ludmila Theiler 13, Juana Marotti 7, Luz Salvatelli 0, Cora Minetti 14 (FI) Renata Estrubia 4, Avril Strada 0, Lola Centeno 1, Renata Canalis 0, Paloma Ricardo 0. DT: Valentina Bonini.
REPÚBLICA 39: Julia García 6, Joaquina Bonneau 12, Camila Folmer 3, Sofía García 0, Maite Orbelli 3 (FI) Cintia Ramos 2, Delfina Marsilli 0, Martina Orbelli 6, Sol Tosetto 2, Tiara Fernández 0, Emilia Brodsky 3, Martina Spies 2. DT: Carlos Baldi.
Parciales: 16-10, 28-19 y 36-27.
Árbitros: Luciano Menéndez, Abril Robledo Mas y Julia Aguilar.
Cancha: Ricardo Húngaro Crespi.
Fuente: ASB