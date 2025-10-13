Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional

Unión visitará a Oberá Tenis Club, en el microestadio Luis Augusto Derna, a las 20.30, tras su debut con derrota en la Liga Nacional.

Unión tiene la oportunidad de empezar a enderezar su rumbo en la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Básquetbol. Esta noche, desde las 20.30, el Tatengue visitará a Oberá Tenis Club en el microestadio Luis Augusto Derna, ubicado sobre la avenida San Luis, en la Capital del Monte.

El conjunto santafesino debutó con derrota en Formosa , cayendo ante La Unión por un ajustado 83-80, y llega a este compromiso con la necesidad de sumar su primera victoria en el certamen.

Por su parte, Oberá Tenis Club regresa a la acción tras su participación en la Liga Sudamericana, donde quedó eliminado. En el ámbito local, el Celeste empezó con victoria sobre San Lorenzo (85-76), pero luego sufrió un traspié en casa ante La Unión de Formosa por 87-80. La de hoy será, entonces, una oportunidad para ambos equipos de reencontrarse con el triunfo y sumar confianza de cara a la continuidad del torneo.

El duelo promete ser parejo y vibrante, con dos equipos que aún buscan consolidarse en la temporada, ajustar detalles y encontrar regularidad en el juego. Unión espera mejorar en ofensiva y defensiva, recuperar el ritmo y dejar atrás el estrecho margen que lo separó de la victoria en su debut.