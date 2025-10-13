Unión tiene la oportunidad de empezar a enderezar su rumbo en la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional de Básquetbol. Esta noche, desde las 20.30, el Tatengue visitará a Oberá Tenis Club en el microestadio Luis Augusto Derna, ubicado sobre la avenida San Luis, en la Capital del Monte.
Unión buscará levantar cabeza ante Oberá en la Liga Nacional
Unión visitará a Oberá Tenis Club, en el microestadio Luis Augusto Derna, a las 20.30, tras su debut con derrota en la Liga Nacional.
Por Ovación
Cómo llegan Unión y Oberá al frente a frente
El conjunto santafesino debutó con derrota en Formosa, cayendo ante La Unión por un ajustado 83-80, y llega a este compromiso con la necesidad de sumar su primera victoria en el certamen.
Por su parte, Oberá Tenis Club regresa a la acción tras su participación en la Liga Sudamericana, donde quedó eliminado. En el ámbito local, el Celeste empezó con victoria sobre San Lorenzo (85-76), pero luego sufrió un traspié en casa ante La Unión de Formosa por 87-80. La de hoy será, entonces, una oportunidad para ambos equipos de reencontrarse con el triunfo y sumar confianza de cara a la continuidad del torneo.
El duelo promete ser parejo y vibrante, con dos equipos que aún buscan consolidarse en la temporada, ajustar detalles y encontrar regularidad en el juego. Unión espera mejorar en ofensiva y defensiva, recuperar el ritmo y dejar atrás el estrecho margen que lo separó de la victoria en su debut.