Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

Las chicas de Unión hicieron historia al lograr el ascenso a Primera División. El repaso en números y goleadoras de una campaña para recordar.

13 de octubre 2025 · 09:09hs
Unión hizo historia: la campaña que cambió para siempre al fútbol femenino santafesino

El fútbol femenino de Unión escribió este sábado una página dorada en su historia. En el predio de Valentín Alsina, las Tatengas vencieron 1-0 a Lanús con gol de Pilar Mateo, y con un resultado global de 2-0 se consagraron campeonas del Torneo de Primera División “B” Femenina 2025, logrando así el primer ascenso a la elite del fútbol femenino argentino.

En la ida, disputada en el estadio 15 de Abril, Unión había ganado también por la mínima, con gol de Emilse Albornos, lo que le permitió llegar con ventaja al segundo duelo. En la revancha, las dirigidas por la dupla técnica tatengue mostraron la misma solidez y convicción que las acompañó durante toda la temporada, imponiéndose nuevamente por 1-0 para coronar una campaña extraordinaria.

Embed - https://assets1.afa.com.ar/2025/MARU/02.jpeg

El conjunto santafesino festejó con su gente en el sintético de Lanús y celebró un logro histórico: por primera vez, Unión jugará en la Primera División del fútbol femenino de AFA, integrando la máxima categoría a partir de la temporada 2026.

Una campaña impecable de principio a fin

Unión dominó la Primera B de principio a fin, con una identidad ofensiva, orden y regularidad que la convirtieron en una de las grandes protagonistas del certamen. Las Tatengas sumaron victorias resonantes, tanto de local como de visitante, con una notable producción goleadora y una defensa sólida.

Campaña completa

1° Dep. Merlo 1-4 Unión

2° Unión 4-3 Estrella del Sur

3° Def. de Belgrano 0-2 Unión

4° Unión 3-1 Aldosivi

5° Defensa y Justicia 0-1 Unión

6° Comunicaciones 0-2 Unión

7° Unión 4-0 San Miguel

8° Camioneros 3-1 Unión

9° Unión 2-0 El Porvenir

10° Unión 7-0 Dep. Merlo

11° Estrella del Sur 1-2 Unión

12° Unión 3-1 Def. de Belgrano

13° Aldosivi 3-4 Unión

14° Unión 2-0 Defensa y Justicia

15° Unión 2-0 Comunicaciones

16° San Miguel 2-2 Unión

17° Unión 2-4 Camioneros

18° El Porvenir 0-0 Unión

Final (Ida) Unión 1-0 Lanús

Final (Vuelta) Lanús 0-1 Unión

Un total de 16 triunfos, 2 empates y solo 2 derrotas, con una producción ofensiva sostenida y una defensa que se mantuvo firme en los momentos decisivos.

Las goleadoras Tatengas

El gran rendimiento colectivo tuvo como respaldo una destacada labor individual, con varias futbolistas que fueron determinantes a lo largo del torneo.

Jugadora Goles

Emilse Albornos 9

Aldana Villalba 7

Camila Acevedo 6

Agustina Marani 6

Pilar Mateo 5

Victoria Muñoz 4

Mailén Herman 3

Karen García 3

Kayla González 1

Alegra Risso 1

Milagros Guardia 1

Yamila Suárez 1

Ionara Vilte 1

Daiana Sosa 1

El aporte goleador estuvo repartido en todo el plantel, reflejo de un equipo versátil, solidario y con variantes en ataque.

Un logro que trasciende lo deportivo

Más allá de los números, el ascenso de Unión representa un salto institucional y deportivo para el club, que ahora contará con fútbol femenino en la máxima división, al igual que en el masculino. El crecimiento sostenido del proyecto, la formación de juveniles y la estructura desarrollada en los últimos años fueron pilares de este éxito.

Con el ascenso asegurado, las Tatengas ya piensan en el desafío de competir en la Primera División 2026, donde buscarán consolidarse entre las grandes del país.

