En el Félix Colombo, Colón de San Justo volvió a vencer a Central Rincón, esta vez por 58-42, y ahora lo espera Kimberley, ganador del Torneo Apertura, en el Promocional. Este lunes se jugará el juego 1 entre Atlético Franck y Alumni a partir de las 21.30.
Colón de San Justo eliminó a Central Rincón y está en cuartos de final del Promocional
13 de octubre 2025 · 08:49hs
TORNEO PROMOCIONAL - PLAYOFFS - JUEGO 2
Domingo 12 de octubre
Colón de San Justo 58 - Central Rincón 42 (serie 2-0)
TORNEO PROMOCIONAL - PLAYOFFS - JUEGO 1
Lunes 13 de octubre
21.30 Atlético Franck vs. Alumni (LP)
Cuartos de final (al mejor de tres juegos)
1° Zona A (Kimberley) vs. Colón de San Justo
1° Zona B (Atlético Arroyo Leyes) vs. Ganador Atlético Franck vs. Alumni
2° Zona A (Unión y Progreso) vs. 3° Zona B (Santa Rosa)
2° Zona B (Colón SF) vs. 3° Zona A (Alianza Santo Tomé)
Fuente: ASB