Colón de San Justo eliminó a Central Rincón y está en cuartos de final del Promocional

Colón de San Justo le ganó a Central Rincón por 58-42, y se metió en los cuartos de final del Promocional, donde chocará con el campeón Kimberley.

13 de octubre 2025 · 08:49hs
En el Félix Colombo, Colón de San Justo volvió a vencer a Central Rincón, esta vez por 58-42, y ahora lo espera Kimberley, ganador del Torneo Apertura, en el Promocional. Este lunes se jugará el juego 1 entre Atlético Franck y Alumni a partir de las 21.30.

TORNEO PROMOCIONAL - PLAYOFFS - JUEGO 2

Domingo 12 de octubre

Colón de San Justo 58 - Central Rincón 42 (serie 2-0)

TORNEO PROMOCIONAL - PLAYOFFS - JUEGO 1

Lunes 13 de octubre

21.30 Atlético Franck vs. Alumni (LP)

Cuartos de final (al mejor de tres juegos)

1° Zona A (Kimberley) vs. Colón de San Justo

1° Zona B (Atlético Arroyo Leyes) vs. Ganador Atlético Franck vs. Alumni

2° Zona A (Unión y Progreso) vs. 3° Zona B (Santa Rosa)

2° Zona B (Colón SF) vs. 3° Zona A (Alianza Santo Tomé)


Fuente: ASB

Colón de San Justo Central Rincón Promocional
