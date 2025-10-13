La Asociación Santafesina fue subcampeón del Provincial U13

La Asociación Santafesina de Básquet se coronó subcampeón del Interasociaciones U13, al perder este domingo frente a Rosario por 90 a 77 (parciales de 21-16, 45-34 y 64-56 para el vencedor) en el gimnasio Florencio Varni de Sport Club.
El conjunto asociativo edificó una gran campaña, batiendo en fase de grupos a Cañada de Gómez 88-73, Venado Tuerto 104-97 y Reconquista 85-65.
En semifinales dejó en el camino a Oeste Santafesino 96-81, mientras que Rosario se impuso a Cañada de Gómez por 102 a 69. El tercer puesto fue para Oeste Santafesino, que se impuso por 93-86 a los anfitriones.
Plantel Asociación Santafesina - Interasociaciones U13
1-Cecchini, Juan Ignacio (Alma Juniors)
2-Micheloud, Emiliano (Alma juniors)
3-Spies, Felipe (Almagro)
4-Bourquín, Enzo (Almagro)
5-Casabianca, Santiago (CUST)
6-Mana, Lautaro (Unión SF)
7-Muchiutti, Pedro (Colón SJ)
8-Acosta, Valentín (Argentino SC)
9-Mendoza, Brian (República del Oeste)
10-Nakov, Joaquín (Rivadavia Juniors)
11-Russo, Dimitri (Rivadavia Juniors)
12-Noseda, Juan (Colón (SJ)
13-Romero, Benjamín (Gimnasia y Esgrima)
14-Sánchez Colly, Ulises (Sanjustino)
DT: Rinaudo, Valentín
Asistentes: Arancio, Germán y Pérez, Santiago
PF: Fernández, Alvaro
