La Asociación Santafesina fue subcampeón del Provincial U13

La Asociación Santafesina de Básquet terminó en el segundo lugar al caer ante Rosario por 90-77 en la final en el Florencio Varni de Sport Club.

13 de octubre 2025 · 07:46hs
La Asociación Santafesina fue subcampeón del Provincial U13

La Asociación Santafesina de Básquet se coronó subcampeón del Interasociaciones U13, al perder este domingo frente a Rosario por 90 a 77 (parciales de 21-16, 45-34 y 64-56 para el vencedor) en el gimnasio Florencio Varni de Sport Club.

El conjunto asociativo edificó una gran campaña, batiendo en fase de grupos a Cañada de Gómez 88-73, Venado Tuerto 104-97 y Reconquista 85-65.

En semifinales dejó en el camino a Oeste Santafesino 96-81, mientras que Rosario se impuso a Cañada de Gómez por 102 a 69. El tercer puesto fue para Oeste Santafesino, que se impuso por 93-86 a los anfitriones.

Plantel Asociación Santafesina - Interasociaciones U13

1-Cecchini, Juan Ignacio (Alma Juniors)

2-Micheloud, Emiliano (Alma juniors)

3-Spies, Felipe (Almagro)

4-Bourquín, Enzo (Almagro)

5-Casabianca, Santiago (CUST)

6-Mana, Lautaro (Unión SF)

7-Muchiutti, Pedro (Colón SJ)

8-Acosta, Valentín (Argentino SC)

9-Mendoza, Brian (República del Oeste)

10-Nakov, Joaquín (Rivadavia Juniors)

11-Russo, Dimitri (Rivadavia Juniors)

12-Noseda, Juan (Colón (SJ)

13-Romero, Benjamín (Gimnasia y Esgrima)

14-Sánchez Colly, Ulises (Sanjustino)

DT: Rinaudo, Valentín

Asistentes: Arancio, Germán y Pérez, Santiago

PF: Fernández, Alvaro

Fuente: ASB

