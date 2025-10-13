Los locales pisaron fuerte en la primera etapa del Reducido

Uno Santa Fe | Ovación | Reducido

Estudiantes (BA), Estudiantes (RC), Gimnasia (J), Tristán Suárez y Deportivo Morón avanzaron a cuartos del Reducido de la Primera Nacional.

13 de octubre 2025 · 06:52hs
El Reducido por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino continúa con emociones fuertes y definiciones ajustadas. En una jornada cargada de tensión, Estudiantes de Buenos Aires y Estudiantes de Río Cuarto lograron avanzar a los cuartos de final tras imponerse en sus respectivos compromisos y mantienen viva la ilusión de llegar a la máxima categoría.

En Caseros, Estudiantes de Buenos Aires venció 1-0 a Deportivo Maipú en un encuentro cerrado, disputado y con tintes de final. El único tanto del partido fue convertido por Gonzalo Iván Berterame, quien aprovechó una desatención defensiva del conjunto mendocino y desató el festejo de los hinchas del “Pincha” en el estadio Ciudad de Caseros. El equipo dirigido por Juan Manuel Sara mostró solidez defensiva y eficacia en los momentos clave, sellando así su clasificación a la próxima instancia.

Con este resultado, Estudiantes de Buenos Aires enfrentará en cuartos de final a Tristán Suárez, que viene de eliminar a Agropecuario tras superarlo 2-1 en el estadio 20 de Octubre. El gran protagonista del triunfo del conjunto “Lechero” fue Alexis Domínguez, autor de los dos goles que le dieron el pasaje a la siguiente ronda y encendieron la ilusión en Ezeiza.

Estudiantes de Río Cuarto, firme rumbo a la segunda ronda del Reducido

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto también celebró. El “León” cordobés derrotó 2-1 a Patronato en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, en un duelo vibrante y con un cierre cargado de emoción. Los goles del conjunto local fueron convertidos por Martín Garnerone y Tomás González, mientras que el elenco entrerriano descontó sobre el final, pero no logró revertir el marcador. Con este triunfo, el equipo de Río Cuarto se medirá en cuartos de final ante Deportivo Madryn, otro de los clasificados.

En tanto, los otros dos cruces de la jornada terminaron sin goles: Deportivo Morón empató 0-0 con San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy igualó 0-0 ante San Miguel. Ambos encuentros dejaron abierta la expectativa en torno a los próximos enfrentamientos y confirmaron que el Reducido promete máxima paridad en su definición.

De esta manera, el torneo entra en su etapa más apasionante, con ocho equipos que seguirán luchando por el anhelado segundo ascenso a la Primera División, donde solo uno coronará su sueño.

