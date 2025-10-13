Con el cierre de la fase regular, Almagro A, Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors accedieron de manera directa a los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.
Tiempo de Play-In en el Oficial Prefederal 2025
Se ponen en marcha los Play-In en el Torneo Oficial Prefederal, luego que Almagro A, Sanjustino, Gimnasia y Alma se clasificaran a cuartos de final.
Por Ovación
Comienza una semana con cuatro series, al mejor de tres partidos, donde los ganadores armarán la próxima ronda y los perdedores jugarán un cuadrangular para no descender.
Cabe aclarar que la serie entre El Quillá y Banco podría modificar sus días, que seguramente si eso sucede, será comunicado de manera oficial.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 1
Lunes 13 de octubre
21.30 El Quillá vs. Banco Provincial
Martes 14 de octubre
21.30 Unión A vs. CUST A
21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia Juniors
Miércoles 15 de octubre
21.30 Unión B vs. Regatas (SF)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2
Miércoles 13 de octubre
21.30 Banco Provincial vs. El Quillá
Jueves 14 de octubre
21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SJ)
Miércoles 22 de octubre
21.30 Regatas (SF) vs. Unión B
Jueves 21 de octubre
21.30 CUST A vs. Unión A
Fuente: ASB