Tiempo de Play-In en el Oficial Prefederal 2025 Se ponen en marcha los Play-In en el Torneo Oficial Prefederal, luego que Almagro A, Sanjustino, Gimnasia y Alma se clasificaran a cuartos de final. Por Ovación 13 de octubre 2025 · 07:42hs

ASB

Con el cierre de la fase regular, Almagro A, Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors accedieron de manera directa a los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.

Comienza una semana con cuatro series, al mejor de tres partidos, donde los ganadores armarán la próxima ronda y los perdedores jugarán un cuadrangular para no descender.

Cabe aclarar que la serie entre El Quillá y Banco podría modificar sus días, que seguramente si eso sucede, será comunicado de manera oficial. TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 1 Lunes 13 de octubre 21.30 El Quillá vs. Banco Provincial Martes 14 de octubre 21.30 Unión A vs. CUST A 21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia Juniors Miércoles 15 de octubre 21.30 Unión B vs. Regatas (SF) TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2 Miércoles 13 de octubre 21.30 Banco Provincial vs. El Quillá Jueves 14 de octubre 21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SJ) Miércoles 22 de octubre 21.30 Regatas (SF) vs. Unión B Jueves 21 de octubre 21.30 CUST A vs. Unión A Fuente: ASB