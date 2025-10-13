Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Tiempo de Play-In en el Oficial Prefederal 2025

Se ponen en marcha los Play-In en el Torneo Oficial Prefederal, luego que Almagro A, Sanjustino, Gimnasia y Alma se clasificaran a cuartos de final.

Ovación

Por Ovación

13 de octubre 2025 · 07:42hs
ASB

Con el cierre de la fase regular, Almagro A, Sanjustino, Gimnasia y Alma Juniors accedieron de manera directa a los cuartos de final del Torneo Oficial Prefederal.

Comienza una semana con cuatro series, al mejor de tres partidos, donde los ganadores armarán la próxima ronda y los perdedores jugarán un cuadrangular para no descender.

Cabe aclarar que la serie entre El Quillá y Banco podría modificar sus días, que seguramente si eso sucede, será comunicado de manera oficial.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 1

Lunes 13 de octubre

21.30 El Quillá vs. Banco Provincial

Martes 14 de octubre

21.30 Unión A vs. CUST A

21.30 Colón (SJ) vs. Rivadavia Juniors

Miércoles 15 de octubre

21.30 Unión B vs. Regatas (SF)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - PLAY/IN - JUEGO 2

Miércoles 13 de octubre

21.30 Banco Provincial vs. El Quillá

Jueves 14 de octubre

21.30 Rivadavia Juniors vs. Colón (SJ)

Miércoles 22 de octubre

21.30 Regatas (SF) vs. Unión B

Jueves 21 de octubre

21.30 CUST A vs. Unión A

Fuente: ASB

Prefederal Oficial Almagro
