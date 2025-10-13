Riestra se quiere afirmar como líder ante Platense en la Zona B El Calamar y el Malevo chocan este lunes por la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro arrancará a las 18.30 en el Ciudad de Vicente López. Por Ovación 13 de octubre 2025 · 06:54hs

Platense y Deportivo Riestra chocan este lunes en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 18.30 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Vicente López. Se podrá ver por TNT Sports.

El campeón defensor tiene una temporada irregular, y tras tres partidos sin victorias, necesita un triunfo para mantener las chances de avanzar a playoffs. El “Malevo”, en tanto, es líder de la Zona B y puede escaparse. Probables formaciones de Platense vs Deportivo Riestra Platense: Federico Losas; Juan Saborido, Oscar Salomón, Edgar Elizalde, Celías Ingenthron; Leonel Picco, Rodrigo Herrera; Guido Mainero, Ignacio Schor, Franco Zapiola; y Maximiliano Rodríguez. DT: Cristian González. Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Jonathan Goitia, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez..