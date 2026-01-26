Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Franco Colapinto completó 28 vueltas en Montmeló, mejoró vuelta a vuelta y marcó un tiempo de 1:21.348 para quedar tercero entre los autos en pista.

Ovación

Por Ovación

26 de enero 2026 · 11:03hs
Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

El piloto Franco Colapinto vivió un momento inesperado durante los test de pretemporada de la Fórmula 1 en Barcelona, cuando su Alpine A526 se detuvo en plena pista y obligó a neutralizar la sesión con bandera roja.

De todos modos, el inconveniente no pasó a mayores: el argentino logró regresar por sus propios medios a boxes y, tras la revisión del equipo, continuó el programa sin mayores complicaciones, terminando en el podio.

El episodio se dio en el marco de los primeros ensayos con el reglamento técnico 2026 y convirtió a Alpine en el primer equipo en provocar una interrupción oficial en pista bajo la nueva normativa.

Desde la escudería francesa le bajaron el tono a la situación y explicaron que se trató de un inconveniente menor, habitual en jornadas de desarrollo donde el foco está puesto en la fiabilidad y la recolección de datos.

Lejos de quedar condicionado, Colapinto logró completar una tanda progresiva que dejó buenas sensaciones puertas adentro. A lo largo de la jornada fue mejorando de manera constante sus registros, mientras se adaptaba al nuevo auto, a las exigencias aerodinámicas del modelo 2026 y a un contexto técnico todavía en etapa de ajuste fino.

El rendimiento de Colapinto con el Alpine en Barcelona

En total, el argentino completó 28 vueltas y marcó como mejor tiempo un 1:21.348, que lo ubicó P3 entre los siete autos en pista. Si bien los ensayos en Montmeló no buscan tiempos finales ni tienen carácter competitivo, los números reflejaron una evolución clara en su ritmo y una jornada productiva para Alpine, incluso pese al contratiempo inicial.

La sesión forma parte de una serie de pruebas cerradas, sin transmisión oficial ni registros homologados, y resulta clave para validar sistemas y entender el comportamiento general del monoplaza antes del inicio formal del calendario.

En ese escenario, Colapinto sumó kilómetros importantes, fortaleció su rol dentro del proyecto y dejó una señal alentadora: el primer susto quedó atrás, y el trabajo siguió.

Colapinto Barcelona Alpine
Noticias relacionadas
sinner respondio con autoridad y ya esta en cuartos del australian open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

operativo en el inicio del torneo apertura: 70 trapitos demorados y un profugo capturado

Operativo en el inicio del Torneo Apertura: 70 trapitos demorados y un prófugo capturado

Fernando Fleitas confirmó que se evalúa el paso del Maratón por la Cortada de Sauce Viejo.

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Sanjustino quedó eliminado del Regional Amateur al caer como local ante Juventud Unida.  

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Lo último

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Último Momento
Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Luciano Vietto es nuevo jugador de San Lorenzo y firmará por un año

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Flamengo va por Paquetá y sería la compra más cara de la historia en Sudamérica

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Sinner respondió con autoridad y ya está en cuartos del Australian Open

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Ovación
Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colón busca cerrar la última pieza defensiva y baraja tres alternativas

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Colapinto cerró un gran día en Barcelona y terminó en el podio del test con Alpine

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Madryn se prepara para Colón: Cristian Díaz analizó la puesta a punto del primer rival sabalero

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Juventud Unida le ganó a Sanjustino y es finalista de la Región Litoral Sur

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Se evalúa el paso por la cortada de Sauce Viejo en la Maratón Santa Fe-Coronda

Policiales
Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Escenario
Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Un matafuegos vencido y los lisos perfectos de Laura: la Fiesta Provincial de la Chopera tiene su primera campeona

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Directv y SKY marcaron el pulso del verano con su streaming desde Punta del Este

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Energía rioplatense en estado puro: Cruzando el Charco regresa a Santa Fe con un show único

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"