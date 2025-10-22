Colapinto dio marcha atrás: "Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre"

Tras la polémica en la última vuelta del Gran Premio de Estados Unidos, Franco Colapinto tuvo una reunión con el equipo de Alpine y se refirió a su desobediencia

El piloto argentino Franco Colapinto, quien el domingo en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 desobedeció las órdenes de Alpine y sobrepasó a su compañero Pierre Gasly para finalizar 17°, una acción que generó revuelo, admitió que la situación se discutió internamente y reconoció: "Las instrucciones del equipo deben seguirse siempre, pase lo que pase".

"Estamos todos juntos y trabajamos con el mismo objetivo: seguir mejorando en cada sesión y cada fin de semana de carreras", se sinceró el piloto oriundo de Pilar que espera ser anunciado para la próxima temporada en diálogo con la página web de Alpine.

"Ahora miro hacia la Ciudad de México, donde el ambiente siempre es increíble. Será fantástico contar con tanto apoyo durante el fin de semana y, aunque la gran altitud del circuito supone un reto adicional, estoy emocionado de volver a la pista frente a un público tan increíble", agregó el de Pilar con la mira puesta a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la capital del país azteca.

Los dichos de Colapinto respecto a las órdenes de equipo son los primeros sobre la situación tras la rueda de prensa posterior a la carrera, donde explicó los motivos detrás de la maniobra pese a la orden de mantener detrás de su compañero de equipo.

“Era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces en la temporada. Él tenía gomas un poco más viejas, iba un segundo y pico más lento y era lo mejor para la situación en la que estábamos porque me estaba atacando mucho Bortoleto. Pasarlo fue una forma de defenderme”, analizó Colapinto en Austin y sentenció: “Estábamos peleando por el puesto 17 y no tiene sentido discutir por estas cosas”.

En lo que va de la temporada, los pilotos de Alpine han cambiado posición en varias oportunidades, tanto en favor de Gasly (como en Imola y Azerbaiyán) como para beneficar a Colapinto (como sucedió en Canadá y Países Bajos). Tanto para buscar puntos como para buscar defenderse de adversarios, como era la intención en el Circuito de las Américas de Austin, en el estado de Texas.