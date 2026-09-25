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Colapinto, directo para el GP de Azerbaiyán: "Hay que ir para adelante en la largada"

El argentino Franco Colapinto (Alpine) palpitó el Gran Premio de Azerbaiyán de F1, en la que comenzará desde el noveno lugar

25 de septiembre 2026 · 15:30hs
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Colapinto, directo para el GP de Azerbaiyán: Hay que ir para adelante en la largada

El argentino Franco Colapinto (Alpine) palpitó la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en la que comenzará desde el noveno lugar, e hizo énfasis en que "hay que ir para adelante en la largada".

Al ser consultado sobre la Q2, en la que pudo meterse por lo justo entre los 10 mejores, se lamentó porque "fue muy difícil sin la succión" porque perdió "cuatro o cinco décimas en la recta", mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, sí contó con la posibilidad de aprovechar el rebufo al salir por detrás del argentino.

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Colapinto, tras la clasificación en Azerbaiyán

Además, se quejó: "La Q3 no fue buena. El auto no se sentía bien de vuelta y estaba muy inconsistente".

En este sentido, explicó cuál es el gran problema que viene sufriendo en este Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputa en el Circuito Callejero de Bakú: "No estoy pudiendo frenar fuerte sin bloquear, estoy calentando mucho las gomas en los frenajes y después me cuesta mucho toda la curva. Fue una complicación que no pudimos solucionar".

Por último, sostuvo debe "laburar e ir para adelante en la largada y después hacer una buena carrera para sumar".

Colapinto llegó al Gran Premio de Azerbaiyán en un muy buen momento, ya que viene de sumar puntos tanto en Italia como en España, para así llegar a los 27 puntos.

Es por eso que este sábado el argentino buscará protagonizar una nueva buena largada (su gran virtud este año en la Fórmula 1), para tener buenas chances de volver a sumar puntos en la categoría reina del automovilismo.

La carrera del Gran Premio de Azerbaiyán está programada para este sábado a las 8 de la mañana (hora de Argentina).

Azerbaiyán Franco Colapinto
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