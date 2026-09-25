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Alma Pueyo y Esteban Silva lograron la medalla plateada en tiro con arco mixto

La dupla argentina consiguió la medalla de plata en la prueba por equipos mixtos de arco recurvo y sumó otro podio para la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Ovación

Por Ovación

25 de septiembre 2026 · 12:48hs
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Alma Pueyo y Esteban Silva lograron la medalla plateada en tiro con arco mixto

Alma Pueyo y Esteban Silva protagonizaron una destacada actuación para Argentina y se quedaron con la medalla de plata en la competencia de tiro con arco por equipos mixtos de arco recurvo, aportando un nuevo podio para la delegación nacional.

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Una actuación que terminó en el podio

La dupla argentina avanzó en una competencia exigente y consiguió meterse entre las mejores parejas de la prueba. Pueyo y Silva mantuvieron la concentración durante las distintas instancias y terminaron asegurando la medalla plateada.

El resultado representa un nuevo reconocimiento para el tiro con arco argentino, que volvió a tener presencia entre los protagonistas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina vuelve a celebrar una medalla

Con esta actuación, Alma Pueyo y Esteban Silva se sumaron a la lista de deportistas argentinos que consiguieron subir al podio en la competencia continental.

La medalla de plata ratifica el buen desempeño de la delegación nacional en el tiro con arco y permite que Argentina continúe acumulando preseas en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe.

Tiro con Arco plata
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