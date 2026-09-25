Alma Pueyo y Esteban Silva lograron la medalla plateada en tiro con arco mixto

La dupla argentina consiguió la medalla de plata en la prueba por equipos mixtos de arco recurvo y sumó otro podio para la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Alma Pueyo y Esteban Silva protagonizaron una destacada actuación para Argentina y se quedaron con la medalla de plata en la competencia de tiro con arco por equipos mixtos de arco recurvo, aportando un nuevo podio para la delegación nacional.

Una actuación que terminó en el podio

La dupla argentina avanzó en una competencia exigente y consiguió meterse entre las mejores parejas de la prueba. Pueyo y Silva mantuvieron la concentración durante las distintas instancias y terminaron asegurando la medalla plateada.

El resultado representa un nuevo reconocimiento para el tiro con arco argentino, que volvió a tener presencia entre los protagonistas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina vuelve a celebrar una medalla

Con esta actuación, Alma Pueyo y Esteban Silva se sumaron a la lista de deportistas argentinos que consiguieron subir al podio en la competencia continental.

La medalla de plata ratifica el buen desempeño de la delegación nacional en el tiro con arco y permite que Argentina continúe acumulando preseas en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe.