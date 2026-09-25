Se entregó el "Gordo Basura", acusado por el crimen de Ezequiel López en barrio San Agustín

T. I. R., de 19 años, permanecía prófugo y tenía un pedido de detención activo por el homicidio ocurrido el sábado 19 de septiembre en el noroeste de la ciudad. Se presentó voluntariamente ante la Unidad Fiscal de Homicidios y quedó detenido.

En las últimas horas, un joven de 19 años identificado como T. I. R. , conocido en barrio San Agustín con el apodo de “Gordo Basura” , se presentó voluntariamente ante la Unidad Fiscal Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y quedó detenido en el marco de la investigación por el crimen de Ezequiel Gerardo López , también de 19 años.

El joven permanecía prófugo y contaba con un pedido de detención vigente como presunto autor, coautor o partícipe del homicidio ocurrido el sábado 19 de septiembre en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe.

Luego de su presentación, fue trasladado a la sede de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, donde los pesquisas le notificaron formalmente su detención en la causa que investiga el fiscal de Homicidios del MPA, Carlos Lacuadra.

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El crimen de Ezequiel López

El homicidio ocurrió durante la tarde del sábado 19 de septiembre en inmediaciones de Río Negro y Los Negruchos, en barrio San Agustín.

Ezequiel López recibió varios disparos de arma de fuego y fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe. Sin embargo, ingresó al nosocomio sin vida como consecuencia de las heridas sufridas.

Desde ese momento, los investigadores comenzaron a reconstruir las circunstancias del ataque y a identificar a los posibles responsables.

Testimonios y cámaras de seguridad

En el marco de las diligencias investigativas, los agentes de la PDI realizaron entrevistas a vecinos de la zona, relevaron imágenes de cámaras de videovigilancia y llevaron adelante otras medidas para reconstruir la secuencia del homicidio.

A partir de esos elementos, los investigadores establecieron la presunta participación de T. I. R. en el crimen.

La pesquisa continúa abierta y no se descarta la participación de otras personas que podrían estar vinculadas directamente con el asesinato de López.

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Tres allanamientos en Santa Fe

Como parte de la investigación, los pesquisas realizaron tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe.

Los procedimientos se concretaron en:

Pasaje Santa Fe, entre Piedrabuena y Hermanos Figueroa.

Pasaje Santa Fe y Los Tocoritas.

Larrechea al 9300.

Los dos primeros procedimientos arrojaron resultados negativos. En cambio, en el último domicilio allanado los investigadores secuestraron una bicicleta de montaña marca SLP y un teléfono celular Motorola, elementos considerados de interés para la causa.

Quedó detenido y será imputado

Tras presentarse voluntariamente, T. I. R. fue notificado formalmente de su detención y quedó a disposición de la Fiscalía.

Por disposición del fiscal Carlos Lacuadra, deberá ser trasladado para la correspondiente revisión médica en Medicina Legal, además de completar los trámites de identificación y quedar alojado en una dependencia policial.

La bicicleta y el teléfono celular secuestrados durante los allanamientos también quedaron a disposición de la investigación.

La causa fue calificada provisoriamente como homicidio agravado por el empleo de arma de fuego. La atribución delictiva concreta —como autor, coautor o partícipe— será definida durante la audiencia imputativa.