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Cayó el joven acusado de robar en el ISEF N° 27: lo encontraron escondido en la biblioteca

A primera hora de este viernes, UNO Santa Fe informó sobre los daños y el faltante de tubos de bronce en la cantina del instituto. Horas después, la Policía aprehendió a un joven de 24 años que sería el presunto autor: lo encontraron en la biblioteca del segundo piso.

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de septiembre 2026 · 16:28hs
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Joven aprehendido. Un hombre de 24 años fue detenido como presunto autor del robo en el ISEF N° 27.

Joven aprehendido. Un hombre de 24 años fue detenido como presunto autor del robo en el ISEF N° 27.

Durante la mañana de este viernes, oficiales de la Policía de Santa Fe aprehendieron a un joven de 24 años investigado como presunto autor de los daños y del faltante registrado en el Instituto Superior de Educación Física N° 27 (ISEF), ubicado en inmediaciones de Raúl Tacca y 1.º de Mayo, en la ciudad de Santa Fe.

El procedimiento se produjo luego de que se constataran daños y desorden en el sector de la cantina del establecimiento, además del faltante de tubos de bronce de una de las heladeras.

A primera hora de la jornada, UNO Santa Fe informó sobre el hecho y el operativo desplegado para localizar al responsable. Un patrullero permaneció en las inmediaciones del instituto mientras los agentes intentaban determinar quién había ingresado al predio.

Durante el procedimiento se presentó la encargada del establecimiento, quien autorizó el ingreso de los policías a las instalaciones para realizar una recorrida por el edificio.

Lo encontraron en la biblioteca del segundo piso

Los oficiales recorrieron las distintas dependencias del instituto y finalmente encontraron a un joven en la biblioteca, ubicada en el segundo piso del edificio.

El hombre fue identificado como S. R. M., de 24 años, domiciliado en las inmediaciones del establecimiento.

Según informaron fuentes policiales, sus rasgos físicos coincidirían con los registrados por las cámaras de seguridad del predio, cuyas imágenes serán incorporadas a la investigación.

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Tras ser aprehendido, el joven fue trasladado y alojado en la Comisaría 2.ª, ubicada en la sede de la Estación Policial Sur (EPS).

Intervención de la Fiscalía

La Policía informó el resultado del procedimiento a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El representante del MPA dispuso que el joven continuara privado de su libertad, que fuera trasladado para una revisión física en Medicina Legal y posteriormente identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

Además, ordenó la constatación y el secuestro de las imágenes correspondientes a las cámaras de videovigilancia del instituto y de la zona.

La investigación quedó provisoriamente caratulada como hurto y daños, mientras se avanza en la determinación de las circunstancias en las que se produjo el ingreso al establecimiento y el faltante denunciado.

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