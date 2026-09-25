Colapinto subió un puesto y largará noveno en Bakú por una sanción a Sainz

Tras haber clasificado décimo, Franco Colapinto partirá un lugar más adelante por la sanción que recibió Carlos Sainz.

Franco Colapinto ganó una posición en la grilla del Gran Premio de Azerbaiyán y largará noveno. El argentino había clasificado décimo y alcanzado la Q3, pero Carlos Sainz recibió una penalización de cinco puestos por no reducir la velocidad bajo bandera amarilla. Así, el piloto de Alpine avanzó un lugar y tendrá una mejor posición para la carrera.

Colapinto avanza en la parrilla

La clasificación había dejado a Colapinto en el décimo lugar, después de completar una buena jornada y meterse nuevamente en la Q3. Sin embargo, la sanción aplicada a Sainz modificó el orden definitivo de largada y le permitió al argentino avanzar una posición.

El español fue penalizado con cinco puestos por no reducir la velocidad cuando regía bandera amarilla. De esta manera, Colapinto partirá desde el noveno cajón en el circuito callejero de Bakú.

Un lugar más para el Gran Premio

El piloto de Alpine tendrá ahora una oportunidad de aprovechar esa posición de partida para intentar avanzar durante la competencia. Bakú presenta un circuito urbano particular, con sectores de alta velocidad y una extensa recta principal que puede generar alternativas durante la carrera.

Colapinto largará noveno y buscará transformar la buena clasificación en un resultado positivo. El argentino vuelve a tener así una oportunidad importante para ser protagonista desde el comienzo del Gran Premio de Azerbaiyán.