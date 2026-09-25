Natalia Méndez y el racquetball: 10años entre las mejores del mundo

Natalia Méndez nació en Bolivia y encontró en el racquetball una pasión que terminó convirtiéndose en su profesión. Brilla en estos Juegos Suramericanos

Natalia Méndez nació en Bolivia y encontró en el racquetball una pasión que terminó convirtiéndose en su profesión. Empezó a jugar de chica, siguiendo los pasos de su padre y sus hermanos, y con el tiempo descubrió que aquel juego familiar podía transformarse en una carrera deportiva.

A los 18 años tomó una decisión que marcaría su trayectoria: continuar su camino representando a Argentina. Con el tiempo se nacionalizó argentina y construyó una carrera que la mantiene, desde hace diez años, entre las 10 mejores jugadoras del mundo.

Una decisión que cambió su carrera

Méndez contó que, cuando terminó su etapa en los torneos juveniles, tuvo que decidir cómo continuar su carrera. A los 18 años eligió representar a Argentina y encontró en el país nuevas posibilidades para profesionalizarse y sostener su camino en el circuito internacional.

Entonces apareció la posibilidad de representar a Argentina. La decisión, explicó, fue personal y le permitió continuar con un proyecto deportivo que de otro modo podía quedar trunco.

Desde entonces fue construyendo su camino dentro del alto rendimiento. “Hace 10 años que estoy entre las 10 mejores jugadoras del mundo. Diez años seguidos, diez temporadas seguidas que no salgo”, destacó.

Los primeros pasos fueron a puro esfuerzo. Para poder financiar su carrera realizó campañas de ropa, promociones y distintas actividades mientras buscaba sostener los viajes y la preparación. Con el crecimiento de sus resultados también llegaron nuevos sponsors y mayores posibilidades de entrenamiento.

“El racquetball me vuelve loca”

Aunque disfruta de otros deportes y hasta juega al fútbol y al pádel de manera recreativa, hay uno que ocupa un lugar especial. “El racquetball me vuelve loca. Es el deporte de mis sueños”, afirmó.

Lo que más le atrae es la velocidad y el dinamismo de una disciplina que, a medida que aumenta el nivel, también exige mayor precisión, potencia y capacidad de reacción.

Su preparación combina trabajo físico y entrenamiento específico. Dedica alrededor de una hora y media diaria a ejercicios de fuerza, potencia, reflejos y coordinación, además de las sesiones propias del racquetball. Con los años, el trabajo también se volvió más detallista: movimientos más precisos, desplazamientos más eficientes y pequeñas correcciones que pueden marcar una diferencia en la cancha. “Cuando la gente lo ve por primera vez dice: ‘Qué bueno’. Y cuando vas subiendo de nivel es cada vez más rápido y fuerte”, explicó.

Volver, siempre volver

El camino del alto rendimiento también estuvo acompañado por lesiones. Hombro, rodillas y tobillos fueron parte de una carrera que, como ella misma reconoce, también tiene momentos difíciles. “Es parte del deportista lesionarse, pero lo importante es volver. Siempre hay que volver”, sostuvo.

Esa idea también atraviesa el mensaje que quiere dejarles a quienes recién comienzan o atraviesan una etapa de frustración. Para Méndez, la perseverancia termina dando frutos, incluso cuando la motivación no aparece todos los días. “Sigamos, sigamos, sigamos”, resumió.