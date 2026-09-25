Murió Oscar "El Negro" González Oro a los 74 años: una voz que marcó la radio argentina

El reconocido periodista y locutor falleció este viernes en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde hacía varios años. Fue una de las grandes figuras de la radio argentina y condujo durante 15 años “El oro y el moro” en Radio 10.

Falleció Oscar "El Negro" González Oro. El reconocido periodista y locutor, figura clave de la radio argentina, murió a los 74 años en Punta del Este.

Oscar “El Negro” González Oro murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde 2020. La noticia generó repercusión en el ambiente periodístico y en la radiofonía argentina, donde construyó una trayectoria de varias décadas.

Hasta el momento de las primeras informaciones sobre su fallecimiento, no se había comunicado oficialmente la causa de su muerte .

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, González Oro comenzó su vínculo con los medios desde muy joven. Antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de la radio, estuvo relacionado con la música y tenía el deseo de ser cantante o concertista de piano.

Su recorrido radiofónico comenzó en su provincia natal y continuó con distintas experiencias hasta desembarcar en Buenos Aires. En 1989 condujo un programa nocturno en FM Playa Verde, en Pinamar, y posteriormente trabajó en Radio Del Plata como productor y conductor. En 1998 fue convocado por Daniel Hadad para incorporarse a Radio 10.

“El oro y el moro”, el programa que marcó una época

El 4 de enero de 1999 comenzó una de las etapas más importantes de su carrera: González Oro se puso al frente de “El oro y el moro”, el ciclo que lo convirtió en una de las principales figuras de la radio argentina.

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El programa permaneció 15 años al aire y se transformó en uno de los espacios más reconocidos de Radio 10. Información, entrevistas, actualidad y una fuerte interacción con los oyentes fueron parte de una propuesta que acompañó durante años a una amplia audiencia.

Su estilo directo y la relación que establecía con quienes estaban del otro lado del receptor fueron algunas de las características que definieron su paso por la radio.

También tuvo una extensa trayectoria en televisión

La carrera de González Oro también se extendió a la televisión. Participó en “Polémica en el bar”, junto a Gerardo Sofovich, y condujo distintos ciclos a lo largo de su trayectoria.

Entre sus trabajos televisivos estuvieron “Cotidiano”, “Posdata”, “Noches negras”, “Los unos y los otros” y “Nosotros a la mañana”, uno de sus últimos trabajos en pantalla.

El periodista también tuvo acercamientos al ámbito político. En una oportunidad, Mauricio Macri le ofreció ser candidato a senador, propuesta que González Oro decidió rechazar.

Sus últimos años en Uruguay

En los últimos años, González Oro se había radicado en Uruguay y había reducido progresivamente su actividad en los medios. Punta del Este se convirtió en su lugar de residencia desde 2020, luego de una extensa carrera profesional en Argentina.

La noticia de su muerte provocó rápidamente numerosas reacciones entre periodistas y colegas. Eduardo Feinmann fue uno de los primeros en expresar públicamente su pesar: “Inmenso dolor. Te quiero, te querré siempre”, escribió en redes sociales.

Con su fallecimiento se despide una de las voces más reconocibles de una etapa central de la radio argentina, especialmente por su extensa conducción de “El oro y el moro” y su vínculo con generaciones de oyentes.