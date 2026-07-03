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Colapinto bajó el ritmo y largaró decimocuarto en la sprint del GP de Gran Bretaña

El argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo lucirse en la clasificación para la sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 y largará decimocuarto

3 de julio 2026 · 14:12hs
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Colapinto bajó el ritmo y largaró decimocuarto en la sprint del GP de Gran Bretaña

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) no pudo lucirse este viernes en la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, quedó eliminado en la SQ2 y largará en el decimocuarto lugar.

La pole position fue para el inoxidable británico Lewis Hamilton, quien registró un tiempazo de 1:28,376 y se ilusiona con dar pelea en el campeonato. La clasificación para la sprint comenzó complicada para Colapinto, quien solo pudo lograr un decimoquinto puesto en la SQ1.

Ya en la segunda tanda clasificatoria, el argentino giró en solo una ocasión y su tiempo de 1:29,474 estuvo muy lejos de permitirle pelear por un lugar entre los 10 mejores, que le hubiese dado la clasificación a la SQ3.

La actividad de este viernes había comenzado con un esperanzador undécimo lugar en la práctica libre para Colapinto, en una sesión que tuvo como ganador al italiano Kimi Antonelli.

De esta manera, Colapinto, que sigue sin encontrar el ritmo ideal de su Alpine en las últimas fechas, deberá protagonizar una gran remontada este sábado si quiere sumar algún punto en la carrera corta.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quedó undécimo y tendrá buenas chances de dar pelea por terminar entre los ocho mejores y sumar al menos un punto.

En lo que respecta a lo que fue la pelea por las primeras posiciones, Hamilton brilló frente a su gente para conseguir la pole position al aventajar a Antonelli por solo 11 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico George Russell (Mercedes), todos ellos a más de 300 milésimas del líder.

La carrera sprint del GP de Gran Bretaña, que se desarrolla en el mítico circuito de Silverstone, está programada para este sábado a las 8 de la mañana (hora de Argentina).

Así largarán en la carrera sprint del GP de Gran Bretaña

1- Lewis Hamilton (Ferrari)

2- Kimi Antonelli (Mercedes)

3- Max Verstappen (Red Bull)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- George Russell (Mercedes)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8- Isack Hadjar (Red Bull)

9- Liam Lawson (Racing Bulls)

10- Arvid Lindblad (Racing Bulls)

11- Pierre Gasly (Alpine)

12- Gabriel Bortoleto (Audi)

13- Nico Hulkenberg (Audi)

14- Franco Colapinto (Alpine)

15- Carlos Sainz Jr. (Williams)

16- Alexander Albon (Williams)

17- Oliver Bearman (Haas)

18- Esteban Ocon (Haas)

19- Sergio Pérez (Cadillac)

20- Valtteri Bottas (Cadillac)

21- Fernando Alonso (Aston Martin)

22- Lance Stroll (Aston Martin)

Colapinto Gran Bretaña Fórmula 1
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