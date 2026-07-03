Unión armó otro amistoso de pretemporada contra Ben Hur

Unión continúa delineando su preparación para el segundo semestre y, además del amistoso contra Rosario Central, afrontará otro ante Ben Hur

Mientras la dirigencia acelera las gestiones para incorporar los refuerzos solicitados por Leonardo Madelón, Unión también avanza con la planificación de la pretemporada . En las últimas horas quedó confirmado un nuevo amistoso que le permitirá al entrenador seguir sumando minutos de juego.

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Unión arma amistosos

El primero será el sábado 11 de julio ante Ben Hur en el predio Casa Unión. Cuatro días más tarde, el 15 de julio, el equipo viajará a Arroyo Seco para medirse con Rosario Central, en un duelo que representará una exigencia mayor dentro de la preparación.

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La idea del cuerpo técnico es ir incrementando progresivamente la dificultad de los rivales para llegar de la mejor manera al reinicio de la competencia oficial. En ese sentido, Ben Hur aparece como una buena medida para comenzar a aceitar el funcionamiento, mientras que el cruce con el Canalla servirá para elevar la intensidad y poner a prueba el trabajo realizado durante las primeras semanas.

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La planificación también está condicionada por el calendario del fútbol argentino. Unión no puede disputar amistosos frente a equipos de la Primera Nacional debido a que esa categoría continúa con su competencia en plena marcha, por lo que las alternativas para organizar partidos de preparación se reducen considerablemente.

Prensa Unión

Con este panorama, Madelón podrá aprovechar dos compromisos importantes para empezar a darle forma al equipo, evaluar variantes y observar el rendimiento de los jugadores que buscarán ganarse un lugar en la formación titular de cara al segundo semestre. Mientras tanto, la dirigencia sigue trabajando en el mercado de pases con el objetivo de cumplir los pedidos del entrenador y potenciar un plantel que buscará ser protagonista en lo que resta del año.